Более 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Утром 22 декабря в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедво отметили или задержали более 60 рейсов. Как сообщает телеканал “360”, причиной этому может быть неблагоприятная погода. В столице резко потеплело до плюсовой температуры, образовалась наледь.

По данным RT, в Шереметьево задержано 11 рейсов, отменено пять, в Домодедово задержано 20 рейсов, отменено восемь, во Внуково отменено десять рейсов, задержано 11.