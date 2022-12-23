 

Более 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

23.12.2022, 7:46, Разное
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Утром 22 декабря в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедво отметили или задержали более 60 рейсов. Как сообщает телеканал “360”, причиной этому может быть неблагоприятная погода. В столице резко потеплело до плюсовой температуры, образовалась наледь.

По данным RT, в Шереметьево задержано 11 рейсов, отменено пять, в Домодедово задержано 20 рейсов, отменено восемь, во Внуково отменено десять рейсов, задержано 11.


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