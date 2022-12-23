Стрижки с модной челкой на 2023 год для женщин за 60 с овальным лицом: прически с эффектом лифтинга

Женщинам за 60 лет с овальным лицом иногда бывает сложно подобрать себе подходящую стрижку. Им хотелось бы найти такую прическу, которая визуально омолаживает, скрывает возрастные изменения и придает чертам красоту. В таких случаях можно посоветовать стрижки с модной челкой, так как они обладают эффектом лифтинга. В статье мы приведем несколько вариантов таких причесок для женщин 60+ с овальной формой лица.

Длинные волосы с челкой

Многие женщины старше 60 лет избегают длинных причесок. Однако это не совсем правильно. Если вы привыкли носить длинные волосы, то их необязательно стричь. Но к ним нужно добавить челку.

Длинная прическа с челкой поможет вам выглядеть на 10 лет моложе. Но здесь большое значение имеет стрижка и укладка. Если у вас овальное лицо, то не стоит делать густую или боковую челку.

Если вам не нравятся распущенные волосы, то соберите их в красивый пучок. Такая прическа подходит для любых случаев.

Каре

Стрижка каре с челкой окажется на пике популярности в 2023 году. Она имеет несколько вариаций. Например, вы можете попросить парикмахера сделать небольшие слои и использовать укладку с боковым пробором. Это сделает лицо визуально короче.

Если у вас тонкие волосы, то вам подойдет слоистое каре с легкими волнами и боковой челкой. Используйте для укладки спрей с морской солью и плойку.

Каре также подходит женщинам с вьющимися волосами. Во время укладки создайте красивое обрамление лица из передних прядей. Вы можете сделать прическу еще более эффектной с помощью мелирования. Это поможет вам создать нежный и романтичный образ.

Челка-шторка

Челка-шторка вошла в моду в 2022 году. Она останется трендом и в 2023 году. Она выглядит очень привлекательно и подходит для любой формы лица, в том числе и для овальной.

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Асимметричный боб

Вы можете сделать асимметричную стрижку боб с боковым прибором. Она красиво обрамит лицо, визуально подтянет черты и сделает их более гармоничными.

Очень короткий боб

Многие женщины за 60 предпочитают короткие стрижки, но не решаются сделать пикси. В этом случае вам стоит попробовать короткий боб.

Эта стрижка выглядит смело и визуально омолаживает. Она красиво смотрится на волосах с естественной сединой. Вы можете уложить челку прямо или зачесать ее набок.

Пикси

Не все женщины с овальным лицом любят стрижку пикси. Некоторые варианты этой прически еще сильнее удлиняют черты.

Попробуйте сделать прическу пикси с челкой до середины лба. Она выглядит смело и отвлекает внимание от морщин. Эта короткая стрижка очень проста в укладке, вам достаточно просто вымыть волосы и высушить их феном с круглой щеткой.

Удлиненная пикси

Если классический вариант пикси кажется вам слишком экстремальным, то обратите внимание на удлиненную версию этой стрижки. Попросите парикмахера сделать длинную челку, а также оставить большой объем на макушке.

Для укладки используйте спреи для создания прикорневого объема. Удлиненная пикси идеально подходит для тонких прядей.

Заключение

Стрижки с модной челкой визуально подтягивают лицо и придают его очертаниям более правильную форму. Они помогут вам визуально скинуть несколько лет.