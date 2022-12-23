 

Мнение: От 7 до 15 лет

23.12.2022, 2:55, Разное
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Песков повторил очередную мантру – что “переданные Украине системы Patriot станут законной целью РФ”. И все-таки хочется задать недоуменный вопрос – а почему, собственно? Что такое “законная цель” и какой закон пресс-секретарь президента имеет в виду? По какому закону РФ в принципе может что-то обстреливать на территории соседнего государства? Ведь войны между РФ и Украиной нет, она не объявлена. И более того – в РФ как раз ЗАКОНОМ (Уголовный Кодекс – это закон) запрещена сама по себе агрессивная война!

Статья 353 УК РФ: “Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны.
1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны – наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет”.

Непонятно.

Источник: Размышления вольного социолога


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