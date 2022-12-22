«Цитокиновый шторм случится уже в реанимации»

Молекулярный биолог Ирина ЯКУТЕНКО объясняет, почему «обычный» грипп может убивать так же, как «необычный» ковид.

18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНОЙ ГРИГОРЬЕВНОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ.

— Ограничительные меры, которые сейчас вводятся из-за эпидемии гриппа, напоминают то, что происходило во время ковида: внезапные каникулы в школах, масочный режим, запрет на посещение пациентов в больницах. Сейчас настолько опасный грипп — или это отзвук ковида?

Ирина ЯКУТЕНКО. Фото: соцсети

— Скорее второе, на ковиде натренировались, хотя и тогда это соблюдали в РФ тоже плохо. Потому что обычно в РФ никаких особых мер при гриппе не принимали. Были какие-то серьезные волны, когда закрывали школы, но случалось это довольно редко. Хотя и масочный режим, и ограничения на скопление людей — всё это для гриппа имеет такой же смысл, как для ковида, потому что это респираторное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Посмотрим, как это будет организовано в России. Если как с ковидом, то эффективность будет сомнительная.

— Так ли опасен сам по себе грипп? Помните, когда начался ковид, некоторые медики говорили, что скоро он станет обычным заболеванием — не опаснее гриппа.

— Людей, которые говорили, что ковид станет не опаснее гриппа, сложно назвать специалистами. Все грамотные специалисты говорили, что ковид — болезнь опасная, это было понятно с самого начала по тому, что происходило в Китае, где смертность доходила до 3%, а в группе пожилых людей — до 50%. Тем более ни прививок, ни лекарств не было.

Специалисты знают и то, насколько опасен грипп. Формально грипп можно отнести к простудным заболеваниям, хотя на самом деле это не так. Простуда предполагает, что это заболевание верхних дыхательных путей. Грипп очень часто затрагивает нижние дыхательные пути — бронхи, легкие. И он способен вызывать цитокиновый шторм, который мы знаем по ковиду, может вызывать гипервоспалительную реакцию и давать тяжелые осложнения.

Ежегодно от обычного сезонного гриппа, не пандемического, в мире умирают от 300 до 500 тысяч человек. То есть с точки зрения общественного здравоохранения, грипп никогда не считался легкой болезнью, поэтому есть попытки и лекарства создавать, есть и ежегодная вакцинация.

Особенно грипп опасен для некоторых групп. Это в первую очередь пожилые люди, дети до 3–5 лет и беременные женщины. Это три группы риска, на которые приходится основная смертность от гриппа. Кроме того, это просто тяжелая болезнь, ты себя неделю очень плохо чувствуешь, к тому же грипп, повторю, может давать тяжелые осложнения. Поэтому против него принимают отдельные меры, которых нет против общих простуд.

— Вы сейчас разделили грипп и обычные простуды. Но диагноз «грипп» в РФ ставят нечасто. Участковые терапевты пишут: ОРВИ, ОРЗ — что угодно, но не грипп. За всю жизнь меня ни разу не посылали на анализ с подозрением на грипп.

— Да-да, это особенность российского здравоохранения. Хотя вообще-то есть тесты, позволяющие определить, что это именно грипп. Но тут надо сказать, что и в других странах до ковида все это было, честно говоря, развито плохо. Очень редко кто-то отправлял пациента на тест. Хотя мне и в РФ как-то в частной клинике его делали, когда было подозрение на грипп, но это был такой исключительный случай. После ковида, надеюсь, станет лучше. В Европе поняли, насколько полезны быстрые тесты.

— Как проявляется грипп у человека — в отличие от обычной простуды? В чем вы видите разницу именно как биолог?

— Я не практикующий врач, а для биолога критерий — это, конечно, тест. У хороших врачей за годы практики вырабатывается насмотренность, но различить их на ранних стадиях человеку без опыта сложно. Грипп можно отличить по тому, что симптомы проявляются очень резко и сразу довольно тяжелые. Вдруг высокая температура — и сразу тебе плохо. Есть еще характерные боли: мышечные, головная боль — это типичные для гриппа проявления.

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

— Откуда берутся эти симптомы именно при гриппе? Это какая-то общая интоксикация организма?

— Это называют интоксикацией, но на самом деле так проявляется работа нашей иммунной системы. Это не интоксикация, потому что никаких токсинов грипп не выделяет, так же, как и другие простудные вирусы. Но наша иммунная система сражается с вирусами, а побочные эффекты — все эти «прекрасные» ощущения: заложенность носа, усталость, боли. Это провоцируют всякие выделяющиеся сигнальные вещества.

Например, боль в горле связана с характерной реакцией иммунной системы — выделением сигнальных веществ, которые называются брадикинины.

Клетки иммунной системы видят, что в организме происходит какое-то безобразие, и отдают приказ другим иммунным клеткам, чтобы те начали вырабатывать антитела, уничтожать какие-то клетки.

А как одни клетки могут сообщить информацию другим клеткам? При помощи сигналов. Они выделяют различные сигнальные молекулы, а у клеток-адресатов есть специальные рецепторы, которые воспринимают эти молекулы и понимают: ага, надо сделать то-то и то-то. По-видимому, побочное действие выделения брадикининов в том, что они повышают чувствительность определенных рецепторов, находящихся на слизистых верхних дыхательных путей, и человек ощущает боль в горле. Ученые в порядке эксперимента брызгали в горло здоровому человеку брадикинины — и горло у него начинало болеть именно так же, как во время простуды.

— Правильно ли я поняла, что боль и першение в горле, связанные с таким проявлением работы иммунной системы, не означают, что горло как-то повреждено, это организм просто борется с заразой?

— Да, именно так. Сигнальные молекулы просто заняты своим делом, но плюсом идет такой неприятный эффект. У нас в организме довольно много таких вещей, которые не влияют на выживаемость, а возникают как побочный эффект.

— Это связано именно с вирусами или с любой инфекцией?

— При бактериальной инфекции это тоже может быть. Обычно это сигнал о том, что иммунная система ответила на вызов. Поэтому першение в горле часто бывает самым первым симптомом: вы еще не болеете, но в горле уже першит. Это говорит о том, что вирус уже в вас сидит, иммунная система его заметила и начала работать. Поскольку происходит это в первую очередь в слизистой верхних дыхательных путей, то там вы и ощущаете эти первые атаки.

— В РФ ругают многие противовирусные лекарства, в частности — арбидол. Но когда-то ваши коллеги объясняли мне, что он и не должен лечить в привычном смысле этого слова, а должен препятствовать размножению вируса. Поэтому его надо принять в первые же часы, как только запершило в горле. То есть он действительно эффективен в тот момент, когда иммунная система начала работать?

— Арбидол — просто не работает. Его, если мне не изменяет память, называют блокатором нейроминидазы…

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

— И она как раз есть в вирусе гриппа.

— Арбидол показывал какую-то эффективность в лаборатории, в культурах клеток. Но миллионы молекул показывают эффективность в лабораторных экспериментах, а при попытке перенести это в медицинскую практику они не работают. Организм — сложная система. Он отличается от чашки с культурой клеток. В чашке идет чистый процесс, который отделен от всех других. А в организме протекают и остальные процессы, которые в итоге могут делать этот процесс неэффективным.

Против вируса гриппа есть один препарат, эффективность которого доказана в экспериментах с людьми, — это тамифлю. Вот его, как показывают обзоры, действительно надо применять как раз в течение нескольких часов после появления первых симптомов,

потому что он напрямую блокирует размножение вируса, он тоже ингибитор нейроминидазы. Если принять его чуть позже, это будет бесполезно, потому что вирус уже слишком быстро будет размножаться. По идее, последовательность должна быть такая: чувствуете первые симптомы, делаете тест, если он у вас есть, выясняете, что это грипп, и принимаете тамифлю.

В реальности люди, как правило, вообще не ощущают, что у них в организме уже что-то происходит, или не обращают на это внимания. В итоге у них уже поднимается температура, и пока они дойдут до аптеки, будет уже поздно что-то принимать. И картина получается такая, что сегодня эффективных противовирусных лекарств, которые помогли бы не дать развиться инфекции, у нас нет. Поэтому единственный надежный способ профилактики гриппа сегодня — это вакцинация.

— На каком-то этапе гриппа, если вообще не в самом начале, российские участковые терапевты назначают пациенту антибиотики. А это зачем? Как при гриппе может работать антибактериальный препарат?

— Никак. Если такое сделает врач в Европе, его, я считаю, нужно лишать лицензии. Здесь врачи работают по протоколам, разработанным огромным количеством специалистов — врачей, ученых. Не просто «внутреннее чувство говорит мне, что вам надо попить антибиотики», такого здесь нет.

В РФ антибиотики вообще любят назначать «профилактически»: а вдруг у вас присоединится бактериальная инфекция? С ковидом это была просто беда. Назначение антибиотиков без показаний ведет к развитию устойчивости бактерий к ним в будущем. Причем назначали без всяких показаний азитромицин, а он еще и плохо влияет на сердце.

Антибиотик — это не вакцина, он может убить бактерию, только если она уже есть. Тогда это вещество для бактерии токсично, оно не дает бактерии размножаться. Если инфекция у вас не бактериальная, то антибиотик, во-первых, убивает ваши собственные бактерии, которых много в организме. Наша микробиота — это очень сложная вещь, и в огромном сообществе бактерий, которые в нас живут, есть и условно патогенные, но их рост сдерживается благодаря другим бактериям.

Если шарашить антибиотиками просто так, без показаний, это может привести к тому, что мутируют и наши собственные бактерии.

А самое чудесное, что делают люди в России, — это они принимают антибиотики два дня. То есть мы убили всех слабеньких, а выжили те, которые в результате случайных мутаций приобрели частичную устойчивость к препарату. Когда мы пьем антибиотики полным курсом, мы их добиваем, они не успевают мутировать, чтобы приобрести полную устойчивость. А если два-три дня, то размножаться будут уже самые устойчивые. При следующем назначении антибиотик работать уже не будет.

— Врачи часто объясняют так: да, инфекция у вас вирусная. Но раз появились катаральные явления — насморк, кашель и прочее, это значит, что вирус так ослабил организм, что подключилась инфекция бактериальная, и вот теперь надо попить антибиотики.

— Это говорит такая очень «суверенная» российская медицина, которая идет вразрез с протоколами лечения во всех других странах. Во время ковида это была просто катастрофа, потому что назначение антибиотиков включалось и в официальные рекомендации. Но я обычно предлагаю сравнить продолжительность жизни в Австралии, в Великобритании, в США — и в России. Продолжительность жизни — и продолжительность здорового долголетия. И во всех западных странах эти показатели существенно выше, чем в России. В Германии мужчины выходят на пенсию в том возрасте, до которого средний россиянин просто не доживает.

— Согласитесь, что на продолжительность жизни влияет масса факторов и помимо антибиотиков.

— Конечно, но во всем этом важнейший, определяющий фактор — качество медицины. Глядя в комплексе на это, можно предположить, что западные рекомендации адекватны, раз мы видим, что люди живут там долго, живут здоровыми до очень преклонного возраста. И в этих рекомендациях, если смотреть данные хоть австралийские, хоть британские, хоть какие, крупными буквами написано: нельзя назначать антибиотики при вирусных инфекциях.

А статистика показывает, что больше 95 процентов всех простудных, как это принято называть, болезней вызваны вирусами. И это инфекции самокупирующиеся.

— В смысле — само пройдет?

— Да, они проходят.

— За какой срок в норме?

— Вот это еще один миф. Люди иногда говорят: я уже целых 10 дней кашляю, это, как вы сказали, катаральное явление, то есть надо попить антибиотик. Давайте просто откроем статистику и посмотрим среднюю продолжительность обычной инфекции, вызванной какими-нибудь аденовирусами, парагриппом — чем угодно. У детей симптомы могут сохраняться 10–14 дней, потому что их иммунная система только знакомится с инфекцией, ей требуется больше времени на то, чтобы купировать ее. У взрослых средняя длительность чуть меньше — 5–7 дней. Однако кашель — это отдельный симптом, так устроены у нас в организме все эти процессы, что человек может быть уже здоров, а кашлять продолжает. Кашель может сохраняться в среднем 18 дней у взрослых, 21 день — у детей.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Если вдруг случилось ухудшение, если все уже шло хорошо, а тут поднялась температура и плохо сбивается, если кашель усилился — это может быть признаком того, что действительно есть бактериальная инфекция. У детей еще часто бывает, что заболело ухо — отит. Тогда это повод обратиться к врачу, потому что это нарушение стандартного течения инфекции. Но не назначать себе антибиотик самостоятельно.

— Хорошие отоларингологи еще говорят: боль в ухе — совсем не обязательно признак отита. Причина может быть чисто механической: во время предшествовавшего насморка человек много шмыгал носом. С точки зрения анатомии и физиологии это правда?

— Все верно. Статистика показывает: если провести измерения давления в среднем ухе у детей, страдающих простудами, то у 2/3 будут некоторые аномалии. И это может сопровождаться болью. Если боль неострая, если это не сопровождается какими-то выделениями из уха, то это тоже не повод пугаться.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—