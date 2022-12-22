 

Жители ЦФО в предновогоднюю неделю смогут обменять самогон на легальный алкоголь

22.12.2022, 13:33, Разное
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Чтобы избежать массовых отравлений на Новый год, Роспотребнадзор запустил гуманитарную акцию для жителей Центрального федерального округа (ЦФО) – в предновогоднюю неделю у них появится возможность обменять алкогольные напитки кустарного производства на алкоголь, изготовленный в соответствии с ГОСТом и техническими регламентами.

С 26 декабря по 31 декабря во всех областных и районных центрах ЦФО будут открыты пункты обмена. Ведомство установило следующий курс: 2 литра спиртосодержащей жидкости крепостью не ниже 40 градусов можно обменять на 0,5 литра водки класса «Стандарт», 3 литра самогона той же крепости – на 0,7 литра игристого вина, а для того чтобы побаловать себя в новогоднюю ночь коньяком группы «КВ» (коньяк выдержанный 6-7 лет, 0,5 литра), придётся расстаться с пятью литрами самогона.

Особое внимание Роспотребнадзор обращает на то, что нелегальный алкоголь будет приниматься только в пластиковой таре (по соображениям безопасности). Приёмкой займутся специально обученные волонтёры, обладающие необходимыми приборами – весами и ареометрами. В случаях, если на местах будет наблюдаться нехватка ареометров, крепость сдаваемого алкоголя будет определяться методом поджигания контрольных образцов.

Утилизацию сдаваемого алкогольного суррогата проведут на аккредитованных предприятиях, где он будет переработан в безопасную незамерзающую омывающую жидкость для автомобилей. Прибыль от её реализации направят на пропаганду здорового образа жизни.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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