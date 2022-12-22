Скандалы: Золотой референт

Откуда у жены депутата от ЛДПР Чернышова был доход и недвижимость почти на 1 млрд

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил продать активы ушедших автопроизводителей китайцам. Его возможная супруга работала в Минпромторге, который курирует эту отрасль. Её можно считать миллиардершей.

Чем известен депутат Чернышов

Борис Чернышов во вторник ворвался в новостную повестку: призвал продавать производственные мощности уходящих из России автопроизводителей китайским маркам. Депутат даже намеревался направить письмо с предложением в Минпромторг, однако спустя несколько часов после того, как в СМИ появилось его заявление, пошёл на попятную.

С яркими предложениями 31-летний парламентарий выступает не впервые: в 2016 году призывал разрешить гражданам России вступать в политические партии и участвовать в выборах с 16 лет.

Годом позже выступал за приём юношей – выпускников школ в педагогические вузы без экзаменов. По мнению народного избранника, эта мера увеличила бы количество мужчин-преподавателей. Выступал против ЕГЭ и выпускных экзаменов, предлагал выплачивать пенсионерам и нуждающимся «новогодний капитал», на который они могли бы накрыть праздничный стол.

Чернышов — один из самых молодых депутатов Думы прошлого созыва. В 2016 году, когда он впервые избрался в парламент, ему было всего 25 лет. В политику пошёл за пять лет до этого: начал работать помощником Владимира Жириновского, потом — депутата Андрея Лугового, координатором столичного отделения ЛДПР, участвовал в общественных советах.

Судя по декларации, зарабатывает в парламенте Чернышов скромно. В последней отчётности он отразил за 2021 год доход в 3,7 млн рублей, недвижимость площадью 18 «квадратов» (доля в квартире площадью 55 кв м) и относительно бюджетный седан Mercedes-Benz C-Class. Согласно документу, депутат живёт в Москве в служебной квартире площадью 84 «квадрата».

По другим годам такая же история. Больше всего народный избранник заработал в 2018 году — почти пять миллионов рублей. С 2016 по 2018 годы во владении Чернышова были шесть соток дачного надела, позже недвижимость исчезла из отчётности.

Декларации Бориса Чернышова за 2019-2020 годы в публичном доступе отсутствуют. В отчётности за 2021 год появился ребёнок депутата, но супруга всё так же не указывается. Возможно, примерно в это время депутат женился, но не очень хотел огласки.

Возможная жена депутата с квартирами в Москве и на Украине

Как стало известно Лайфу, Чернышов, скорее всего, проживает не в служебном депутатском жилье, а в одном из элитных ЖК на проспекте Маршала Жукова в престижном столичном районе Хорошёво-Мнёвники. Комплекс расположен на набережной Хорошёвского спрямления Москвы-реки, откуда хорошо просматриваются вода, знаменитый Живописный мост и зелёный пейзаж за рекой. Здесь, на 28-м видовом этаже, в распоряжении депутата находится 200-метровая квартира рыночной стоимостью более 50 млн рублей.

Единственная владелица жилья — 32-летняя Екатерина Чернышова (Тарасюк) — единственный ребёнок бывшего депутата Госдумы от партии ЛДПР, первого заместителя председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василия Тарасюка.

Всю свою жизнь до политики мужчина работал в нефтегазовом секторе, был одним из топ-менеджеров компании «Лукойл». О нём до сих пор тепло отзываются в Ханты-Мансийском автономном округе, где нефтяник провёл более десяти лет и откуда избирался в парламент. Весной 2017 года Василий Тарасюк с супругой отправился на отдых и лечение в Израиль, где странным образом погиб, купаясь в Мёртвом море.

Доходы Екатерины Чернышовой (Тарасюк) не сравнить с Борисом Чернышовым. Судя по отчётности, в 2016 году она устроилась референтом в Минпромторг. В этой должности проработала два года и в 2018 году стала начальником одного из отделов. С 2019 года сведения о её доходах не публикуются. Скорее всего, девушка находилась в декретном отпуске или даже покинула госслужбу.

В 2016 году Екатерина Тарасюк заработала 2,7 миллиона рублей, в декларации указаны та самая квартира на Маршала Жукова, ещё одна квартира площадью 55 «квадратов», два гаража, а кроме них ещё 100-метровая квартира на Украине (семья Тарасюков приехала в Россию из западной Украины, Екатерина родилась в 1990 году в Ивано-Франковске, её отец родом из Черновицкой области, а мама родилась в Херсоне).

В 2017 году девушка задекларировала доход более чем в 800 млн рублей. Существенно приросла недвижимость, её общая площадь достигла три тысячи квадратных метров. В 2018 году доходы внезапно сократились: у чиновницы Тарасюк отражено почти 63 млн рублей, зато недвижимость увеличилась ещё на 300 «квадратов».

Известно, что после переезда в Москву семья Тарасюков проживала в 7-комнатной квартире площадью почти 150 кв. м в Романовом переулке — это практически напротив Троицкой башни Кремля, у самого Александровского сада. Мать сотрудницы Минпромторга даже числилась соучредителем одноимённого ТСЖ. Возможно, сейчас эта жилплощадь также перешла к Екатерине Тарасюк по наследству.

Кстати, сам Борис Чернышов в партию тоже пришёл не с улицы. Как стало известно Лайфу, его отцом может быть Александр Чернышов. Бывший военный, в девяностых-нулевых работал в управлении Федеральной службы налоговой полиции по Воронежской области. После этого ещё 15 лет прослужил в главном управлении МВД РФ про Воронежской области. В 2018 году силовика назначили на должность руководителя контрольно-аналитического управления Воронежской городской администрации, где он служит по настоящее время.

Согласно последней декларации о доходах, за 2021 год Чернышов-старший заработал 6,5 миллиона рублей, в собственности у чиновника несколько участков земли общей площадью 385 гектаров, две квартиры — 1264 кв. м, дачный дом — около 100 «квадратов» и гараж.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”