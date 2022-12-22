Аргентинский стиль milipili: яркий макияж, ретро-стиль и комфорт – главные особенности тенденции (как к ней адаптироваться)

Вирусным стал в соцсетях тренд milipili. Так называется уникальный стиль одежды, появившийся недавно в Аргентине. Он пришелся по душе молодежи – представителям поколения Z, которым сейчас меньше 25 лет. Разбираемся в сути тенденции, ключевых особенностях и учимся адаптировать ее к повседневным образам.

Основные положения

Слово milipili – это сокращение от двух женских имен Милагрос и Пилар. Именно данные имена больше всего популярны в Аргентине среди девушек возрастом до 25 лет. Эти представительницы прекрасного пола как раз и создают основные тренды.

Понятие milipili в стиле в одежде характеризуется следующими чертами:

комфорт и удобство превыше всего; ретро-стиль (отсылка к девяностым и к началу нулевых); яркий макияж; многослойность в одежде; брюки свободного кроя с низкой посадкой; брутальная обувь в мужском стиле (включая «ковбойскую»); чокеры, цепочки, сережки, браслеты и другие аксессуара, сделанные из металла или с добавлением элементов из данного материала; кроп-топы; распущенные волосы либо эффектные прически, подчеркивающие индивидуальность и самобытность.

А теперь рассмотрим варианты, как стилизовать и адаптировать данный стиль к повседневным лукам.

Кроп-топы и укороченные кофты

Обязательным условием является необходимость приоткрыть живот. Не обязательно делать это полностью. Если вы не можете по каким-то причинам похвастаться идеальным прессом, тогда сочетайте штаны мом с укороченным топом. Если же у вас плоский живот, тогда составьте неформальный повседневный лук из штанов свободного кроя с низкой посадкой и кроп-топа.

Штаны и юбки с низкой посадкой

Учтите, что с низкой посадкой должны быть не облегающие штаны или джинсы. Ваших ног никто не должен видеть, поэтому ни о каких скинни и тесных брюках не может быть и речи.

Вы также можете рассмотреть юбки с низкой посадкой. В таком случае стоит выбирать изделия мини, желательно с таким элементом декора как бахрома на подоле.

Стильные аксессуары

В аксессуарах есть микс из байкерских украшений из металла плюс хенд-мейд продукции – отсылке к стилю хиппи. Соответственно, браслеты, фенечки, ожерелья, цепочки, чокеры, массивные серьги, обилие колец на пальцах – все это вполне приветствуется. Но также рекомендуется добавить что-то свое, индивидуальное, и заодно немного смягчить дерзкий образ. Это можно сделать с помощью велюрового головного убора или косынки, повязанной на голове.

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Из обуви отдавайте предпочтение самой удобной. Это могут ковбойские сапоги, ботинки в армейском стиле, кроссовки на толстой подошве.

Темные оттенки

Стиль «milipili» получается более сдержанным и не слишком вычурным благодаря преобладанию темных насыщенных оттенков в одежде. Вы можете выбирать глубокий серый или просто черный цвет, когда будете составлять комплект. Но учтите, что упор на темные оттенки не является обязательным условием и характерной особенностью стиля, поэтому при желании вы можете проигнорировать данный пункт.

Яркий макияж

При создании мейк-апа разрешается и даже приветствуется использование разноцветных ярких теней: в том числе перламутровых и с блестками. Вы также можете густо обвести глаза черным карандашом, чтобы создать более брутальный и байкерский образ.