Екатерина Стриженова, Анна Котова-Дерябина и другие гости модной презентации

Череда предновогодних мероприятий не подходит к концу, а только набирает обороты. Так, на днях в Москве состоялась презентация новой коллекции ISAYA, которую посетили Екатерина Стриженова, Анна Котова-Дерябина, Александра Власова и другие. Концепцию линии сам бренд характеризует как интеллектуальная сексуальность, в моделях соединились женственный крой, элегантность и классика, но в новой интерпретации. Помимо одежды, в рамках презентации можно было познакомиться с дизайнерскими аксессуарами от Danniar.

Екатерина СтриженоваАнна Котова-ДерябинаАлександра ВласоваПрезентация ISAYA&DANNIAR