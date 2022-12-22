 

Екатерина Стриженова, Анна Котова-Дерябина и другие гости модной презентации

22.12.2022, 12:40, Разное
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Череда предновогодних мероприятий не подходит к концу, а только набирает обороты. Так, на днях в Москве состоялась презентация новой коллекции ISAYA, которую посетили Екатерина Стриженова, Анна Котова-Дерябина, Александра Власова и другие. Концепцию линии сам бренд характеризует как интеллектуальная сексуальность, в моделях соединились женственный крой, элегантность и классика, но в новой интерпретации. Помимо одежды, в рамках презентации можно было познакомиться с дизайнерскими аксессуарами от Danniar.

Екатерина СтриженоваАнна Котова-ДерябинаАлександра ВласоваПрезентация ISAYA&DANNIAR


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