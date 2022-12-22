Дженнифер Лопес поделилась секретом молодости и рассказала о своей бьюти-рутине

53-летняя Дженнифер Лопес снялась в новом видео американского Vogue и рассказала о своем ежедневном уходе. Певица придерживается нескольких простых бьюти-правил, которые, помимо очищения, увлажнения и защиты кожи от ультрафиолета, включают здоровый сон и хорошее настроение.

Вы можете использовать всю косметику в мире, но если вы несчастны, то ваша кожа будет в плохом состоянии, и это будет заметно, – объяснила Джей Ло. – Вы не сможете скрыть то, что чувствуете. Люди в любом случае увидят это.

Напомним, что 53 года певице исполнилось в июле. День рождения она отметила обнаженной фотосессией для рекламной кампании новой линии косметики для ухода за телом JLo Body под уже существующим брендом JLo Beauty.

А на днях Дженнифер устроила рождественскую вечеринку для друзей, где они с супругом Беном Аффлеком впервые спели дуэтом.