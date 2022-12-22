 

Плюнувшую в “тварей” россиян Пугачеву публично отхлестали: Ты служишь народу

22.12.2022, 12:22, Разное
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Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева долгое время старалась не комментировать политические события. Лишь ее супруг Максим Галкин* вовремя сообразил, что на чужбине можно больше заработать, критикуя Россию, нежели показывая пародии. Так и превратился талантливый юморист в бездарного политолога. Но дурной пример, как известно, заразителен.

После того, как шоумена внесли в реестр иностранных агентов, Народная артистка СССР закатила истерику против Минюста РФ. Певица собрала вещи и, видимо, окончательно уехала в Израиль. Сейчас она нянчиться с детьми и посещает модные мероприятия, пока Максим Галкин* зарабатывает семье на хлеб.

И ладно бы Алла Пугачева ограничилась одним демаршем против органа власти. Критиковать чиновников в демократическом государстве не запрещено. Так ведь нет, народная артистка захотела проехаться по тому самому народу, за счет которого стала звездой.

Опубликовав снимок с новой родины, беглянка оскорбительно высказалась о россиянах, назвав их тварями, лицемерами и лжецами. Разумеется, за хамство ее отхлестали даже коллеги по сцене.

Так, Заслуженная артистка России Галина Ненашева публично поставила жену Максима Галкина* на место. 81-летняя певица призналась, что разочаровалась в исполнительнице хита “Арлекино”.

“Ты служишь народу, он тебя принял, значит, служи до последнего”, – потребовала Галина Ненашева.

Она подчеркнула, что Алла Пугачева не имела права вести себя подобным образом. По словам певицы, ее коллега должна была дорожить любовью публики. Ее слова приводит Пятый канал.


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