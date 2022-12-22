Европейские лидеры посетили открытие исполинской статуи козла в честь соединения Готардского тоннеля с Большим адронным коллайдером

Вблизи швейцарского города Беллинцона состоялось закрытое торжественное мероприятие, посвящённое запуску отдельного участка Сен-Готардского тоннеля, который соединяет транспортную артерию с Большим адронным коллайдером.

По информации местных СМИ, в мероприятии участвовали высшие лица Евросоюза, включая Жозепа Борреля и ушедшую в отставку Ангелу Меркель.

Церемония прошла в ночь с 21 на 22 декабря (День зимнего Солнцеворота) и сопровождалась необычной погодой – впервые за всю историю наблюдений в этом регионе была зафиксирована гроза зимой. Гвоздём программы стало открытие гигантского каменного козла высотой в 11,9 метров. Памятник животному решили установить, отмечая его роль в животноводстве Швейцарии, на постаменте выбита надпись «REGNUM EIUS» («Царствие Его»).

Несмотря на присутствие многих европейских и мировых политиков и экономистов, центральная роль в мероприятии была отведена не им, а учёным CERN. Они возвещали открытие «новой эры» при помощи науки, а также приняли участие в театральной постановке. Сюжет её не раскрывается, но участники были в балахонах и изображали «один из старых обычаев», отмечают допущенные на церемонию журналисты.

Ожидается, что новый участок тоннеля заработает уже в ближайшее время. Он недоступен для бронирования физическими или юридическими лицами, его будут использовать исключительно в транспортных «и иных» нуждах CERN. По некоторым данным, вблизи от него также построена подземная инфраструктура – вероятно, для технического обслуживания тоннеля.

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