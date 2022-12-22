 

Европейские лидеры посетили открытие исполинской статуи козла в честь соединения Готардского тоннеля с Большим адронным коллайдером

22.12.2022, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вблизи швейцарского города Беллинцона состоялось закрытое торжественное мероприятие, посвящённое запуску отдельного участка Сен-Готардского тоннеля, который соединяет транспортную артерию с Большим адронным коллайдером.

По информации местных СМИ, в мероприятии участвовали высшие лица Евросоюза, включая Жозепа Борреля и ушедшую в отставку Ангелу Меркель.

Церемония прошла в ночь с 21 на 22 декабря (День зимнего Солнцеворота) и сопровождалась необычной погодой – впервые за всю историю наблюдений в этом регионе была зафиксирована гроза зимой. Гвоздём программы стало открытие гигантского каменного козла высотой в 11,9 метров. Памятник животному решили установить, отмечая его роль в животноводстве Швейцарии, на постаменте выбита надпись «REGNUM EIUS» («Царствие Его»).

Несмотря на присутствие многих европейских и мировых политиков и экономистов, центральная роль в мероприятии была отведена не им, а учёным CERN. Они возвещали открытие «новой эры» при помощи науки, а также приняли участие в театральной постановке. Сюжет её не раскрывается, но участники были в балахонах и изображали «один из старых обычаев», отмечают допущенные на церемонию журналисты.

Ожидается, что новый участок тоннеля заработает уже в ближайшее время. Он недоступен для бронирования физическими или юридическими лицами, его будут использовать исключительно в транспортных «и иных» нуждах CERN. По некоторым данным, вблизи от него также построена подземная инфраструктура – вероятно, для технического обслуживания тоннеля.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01.21 / Автомобилисту, сбившему снеговика-ДПСника, грозит тюремный срок

12.12.20 / Кох: Настал момент, когда Путина стало нельзя показывать людям. Именно для этого придумываются ограничения по срокам, чтобы вождь не превратился в клоуна

07.12.22 / Дмитрий Песков с дочерью, Филипп Янковский и другие на премьере шпионского триллера “Тень. Взять Гордея”

10.01.21 / Подводные структуры, имеющие правильные геометрические формы, возле североамериканского континента

09.10.20 / Мнение: Джон Леннон – первый планетарный пиар-проект

29.03.22 / Парни нашли в лесу заброшенный вагон и решили остаться там на ночь и показали, что внутри

13.07.22 / Когда в жизни ничего не получится – Личное мнение

12.01.22 / Симптомы во рту могут указывать на сахарный диабет

01.12.21 / Настя Ивлеева в дерзком образе презентовала авторскую программу: “Стильный, горячий и страстный”

26.01.22 / “Не самый приятный характер”: Джугелия рассказала, почему Жигунов ушел из “Ледникового периода”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика