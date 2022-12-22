Мнение: Красуха-4. Гремя огнем, сверкая блеском стали!



Страшная Красуха. Направляется, как видим, вручную.

Давно искал этот дивный текст (который читал в канун “освободительного похода непобедимой Красной армии” имени тувинского фельдмаршала) – и вот он найден, спасибо давнему товарищу по разным ток-шоу Андрею Никулину. Текст о том, как страшная своей невероятной технической продвинутостью Наша Армия, “гремя огнем, сверкая блеском стали”, разметет в пыль всех “укропов”, даже не заметив их. Читается как песня!

“Когда на фронте перед ВСУ появится российская армия, это легко будет понять.

Первый признак — отказ всех средств связи, полная разрядка аккумуляторов в автомобилях танках и прочей технике, заодно разрядка батареек в мобильниках, в прицелах, в радиостанциях. Затем происходит разрыв электроцепей во всей технике — любой. Это ЭМИ. Все двигатели глохнут, завести нет никакой возможности. Так работает система «Хинган», радиусом 20 км.

Второй — полный отказ всех систем, использующих жидкокристаллические мониторы, выход из строя всех целеуказующих приборов системы ПВО — радары мертвые стоят. Действует система «Альтаир».

Третий — отказы при попытке использования любых видов управляемого оружия — от ПЗРК до ПТУРС.. При попытке использовать снаряды самоликвидируются сразу же… Это система «Ртуть» — на базе МТЛБ, такая антенна высокая. Теперь у русских в каждом батальоне есть. Работает на 15 километров радиусом.

Четвертый — невозможно использовать дроны-беcпилотники. Они либо падают, с выходом из строя навигационки и двигателя, либо садятся в расположении русских. Система «Красуха-4» выводит из строя бортовую аппаратуру самолетов и любых других летательных аппаратов. Система «Автобаза» осуществляет перехват управления беcпилотниками. Русские подарили ее иранцам, и те умыкнули секретнейший ударный беcпилотник США «Кандагарский зверь».

Пятый признак успеют увидеть и понять не только лишь все. Это феноменальная точность артогня, ведущегося с недосягаемого для украинской артиллерии расстояния. Станции артразведки и наведения российской армии работают через спутники и свои беспилотники. Русские модернизировали снаряды, они у них теперь с системой самонаведения, стали длиннее и несут больше ВВ.

У Украины своих спутников нет. Только два спутника связи… С американских спутников оперативная корректировка огня украртиллерии невозможна.

Десятки (сотни, при необходимости) новейших боевых вертолетов, оседлав все дороги, начинают охоту в тылу за единицами бронетехники, поездами, автомобилями. Ж.д. парализована, разбиты стрелки, взорваны мосты. В тылу гаснет свет — разбиты подстанции. Гражданские и военные штабы в тылу и отдельные руководители единовременно ликвидируются заранее внедренными группами.

И вот тогда… С небес спускается вата. Стопицот дивизий ВДВ и ГРУ…..”

Сообщу теперь главное: это всё ведь всерьез писали! Более того: почти уверен, что великий Вождь, он же Нацлидер, сам свято верил, что это всё у России действительно есть! Ну а как – ведь реально триллион (!!) долларов был потрачен в РФ “на оборону и перевооружение”. Никто ж не мог даже допустить, что в результате не только триллиона нет (растворился в пространстве), но и, страшно сказать, нет даже системы Красуха-3! Ей-богу, друзья: даже Красухи-3 нет, какой уж Красухи-4… на самом деле даже Красуху-2, если поискать, не найдешь. И вообще нет Красухи.

Есть только танк Т-62. 1962 года выпуска. Танк Т-62 не нужен? Почти новый??

UPD. Но вообще, вдоволь отсмеявшись, хочется все ж задать серьезный вопрос знатокам, из которых, по моим наблюдениям, ЖЖ состоит практически полностью: уважаемые знатоки – а что, собственно, не получилось-то? Вот, скажем, система Хинган – она ведь тоже, поди, имеется (авторы подобных реляций тупы как пробки, они САМИ ничего придумать не смогли бы). Что с ней, дьяволом, не так? Почему двигатели, собаки, не глохнут? Может, кто-то может разобъяснить?