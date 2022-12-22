Мнение: Письмо: “Нарушение корпоративной этики”

Вот такое еще письмо на тему новогодних корпоративов.

Самостоятельно разбирайте.

confetka

Добрый день, Эволюция!

Меня зовут, Анна. Очень давно не веду ЖЖ, но не удаляю его. Храню как воспоминания. Я даже когда-то была у вас в друзьях, но вылетела буквально после первого комментария =)

Сейчас очень надеюсь на ваш разбор, т.к. не понимаю, как мне правильно поступить в сложившейся ситуации на работе.

Недавно был тимбилдинг нашей дружной и довольно интровертной команды.

Несмотря на то, что встреча проходила в нерабочее время это был именно тимбилдинг, связанный с наступающим Новым годом и с появлением в нашей команде нескольких новых людей. Начали в любимом баре, продолжили в клубе.

2 недели назад у нас появилась В. – руководитель проекта, которого очень долго искали. Как один из ключевых сотрудников, я была против её кандидатуры, но не смогла аргументированно объяснить почему, т.к. «интуиция мне подсказывает, что она не порядочный человек» вряд ли бы выглядело как адекватный аргумент. Я дала обратную связь типа: «Сильно сомневаюсь в её компетенциях и не готова её обучать, но ок».

В. – девушка в разводе. Пришла к нам по рекомендации своего знакомого – ещё одного нового сотрудника нашей компании, но на пару рангов выше.

В нашей компании есть такие понятия как «кодекс корпоративной этики» и «конфликт интересов». Первый нужно соблюдать, второй избегать. Есть горячая линия «комплаенс», куда можно написать и сообщить о нарушениях, репутационных рисках и т.п.

Наш непосредственный руководитель П. женат, недавно родился ребёнок, мы душевно поздравили его и его жену несколько месяцев назад. Мы его уважаем и всегда на его стороне. Знаем его жену. Очевидно, что он её любит. И никогда ни с кем не заигрывал на работе.

Но в ночном клубе за столом на глазах всей команды эта девушка В. и наш руководитель П. начали зажигать как горячие любовники.

Потом В. заявила, что хочет увести руководителя из семьи. И это была не шутка.

Девушки и парни нашей команды офигели, но делали вид, что не замечают этого.

То ли от соблюдения субординации, то ли от страха. Только одна девушка набралась смелости и в конце вечера сказала руководителю: «П. это треш и не стоит того».

Я грозно смотрела, но не вмешивалась. И вообще танцевала до упада с другими коллегами. Теперь жалею, что не вмешалась. Все выходные думала о том, что приду в офис, увижу их там и просто не сдержусь. В офис, конечно же, не хотелось.

Сегодня руководитель позвал меня на разговор one-to-one и попросил обратную связь по В.

Я сказала, что то, что я видела это нарушение корпоративной этики, аморальное поведение на глазах у всей команды и конфликт интересов. И что сотрудница не должна вести себя так, тем более на второй неделе испытательного срока. И я готова взять на себя ответственность и стать инициатором её увольнения.

Руководитель сказал, что ничего не помнит, попросил меня не сообщать об этом инциденте в «комплаенс», т.к. об этом все узнают помимо нашей команды, сказал, что сожалеет, не хочет разрушения семьи и просит меня ему в этом помочь. Так же сказал, что увольнять В. тоже не хочет. Что никакого продолжения между ними и конфликта интересов не будет. Я повторила, что её нужно увольнять. Он сказал, что больше не будет ходить на встречи команды и возможно сам уволится через некоторое время. Я снова повторила, что её нужно увольнять, а вот самому увольняться не нужно. Зачем нам командные встречи без руководителя, но с этой девушкой?

П. попросил меня назвать всех коллег, кто был в клубе и это видел. И обзвонил их сегодня с той же просьбой.

Я написала письмо для «комплаенс» с просьбой об увольнении этой девушки с минимальными репутационными рисками для нашей компании, для команды и без ущерба для нашего руководителя, но до сих пор не отправила его.

Я очень боюсь навредить своему руководителю, оказав ему медвежью услугу, но и работать с такой руководительницей проекта у меня желания нет.

Я очень надеюсь, что девушка сама уволится, но это маловероятно.

Подскажите, пожалуйста, как мне правильно поступить в этой ситуации?

Спасибо!