 

Мнение: Письмо: “Нарушение корпоративной этики”

22.12.2022, 2:15, Разное
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Вот такое еще письмо на тему новогодних корпоративов.

Самостоятельно разбирайте.

confetka

Добрый день, Эволюция!

Меня зовут, Анна. Очень давно не веду ЖЖ, но не удаляю его. Храню как воспоминания. Я даже когда-то была у вас в друзьях, но вылетела буквально после первого комментария =)

Сейчас очень надеюсь на ваш разбор, т.к. не понимаю, как мне правильно поступить в сложившейся ситуации на работе.

Недавно был тимбилдинг нашей дружной и довольно интровертной команды.
Несмотря на то, что встреча проходила в нерабочее время это был именно тимбилдинг, связанный с наступающим Новым годом и с появлением в нашей команде нескольких новых людей. Начали в любимом баре, продолжили в клубе.

2 недели назад у нас появилась В. – руководитель проекта, которого очень долго искали. Как один из ключевых сотрудников, я была против её кандидатуры, но не смогла аргументированно объяснить почему, т.к. «интуиция мне подсказывает, что она не порядочный человек» вряд ли бы выглядело как адекватный аргумент. Я дала обратную связь типа: «Сильно сомневаюсь в её компетенциях и не готова её обучать, но ок».

В. – девушка в разводе. Пришла к нам по рекомендации своего знакомого – ещё одного нового сотрудника нашей компании, но на пару рангов выше.
В нашей компании есть такие понятия как «кодекс корпоративной этики» и «конфликт интересов». Первый нужно соблюдать, второй избегать. Есть горячая линия «комплаенс», куда можно написать и сообщить о нарушениях, репутационных рисках и т.п.

Наш непосредственный руководитель П. женат, недавно родился ребёнок, мы душевно поздравили его и его жену несколько месяцев назад. Мы его уважаем и всегда на его стороне. Знаем его жену. Очевидно, что он её любит. И никогда ни с кем не заигрывал на работе.

Но в ночном клубе за столом на глазах всей команды эта девушка В. и наш руководитель П. начали зажигать как горячие любовники.

Потом В. заявила, что хочет увести руководителя из семьи. И это была не шутка.
Девушки и парни нашей команды офигели, но делали вид, что не замечают этого.
То ли от соблюдения субординации, то ли от страха. Только одна девушка набралась смелости и в конце вечера сказала руководителю: «П. это треш и не стоит того».
Я грозно смотрела, но не вмешивалась. И вообще танцевала до упада с другими коллегами. Теперь жалею, что не вмешалась. Все выходные думала о том, что приду в офис, увижу их там и просто не сдержусь. В офис, конечно же, не хотелось.

Сегодня руководитель позвал меня на разговор one-to-one и попросил обратную связь по В.

Я сказала, что то, что я видела это нарушение корпоративной этики, аморальное поведение на глазах у всей команды и конфликт интересов. И что сотрудница не должна вести себя так, тем более на второй неделе испытательного срока. И я готова взять на себя ответственность и стать инициатором её увольнения.

Руководитель сказал, что ничего не помнит, попросил меня не сообщать об этом инциденте в «комплаенс», т.к. об этом все узнают помимо нашей команды, сказал, что сожалеет, не хочет разрушения семьи и просит меня ему в этом помочь. Так же сказал, что увольнять В. тоже не хочет. Что никакого продолжения между ними и конфликта интересов не будет. Я повторила, что её нужно увольнять. Он сказал, что больше не будет ходить на встречи команды и возможно сам уволится через некоторое время. Я снова повторила, что её нужно увольнять, а вот самому увольняться не нужно. Зачем нам командные встречи без руководителя, но с этой девушкой?

П. попросил меня назвать всех коллег, кто был в клубе и это видел. И обзвонил их сегодня с той же просьбой.

Я написала письмо для «комплаенс» с просьбой об увольнении этой девушки с минимальными репутационными рисками для нашей компании, для команды и без ущерба для нашего руководителя, но до сих пор не отправила его.
Я очень боюсь навредить своему руководителю, оказав ему медвежью услугу, но и работать с такой руководительницей проекта у меня желания нет.
Я очень надеюсь, что девушка сама уволится, но это маловероятно.
Подскажите, пожалуйста, как мне правильно поступить в этой ситуации?
Спасибо!

Источник: Эволюция


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