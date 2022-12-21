Мнение: «Бьет набат интернационала…»?

«Пламя октября в глазах бойца…»?

Почитал стенограммы выступлений президента России Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны.

Тревожно мне.

Ну а каким может быть настроение, если президент сказал: «Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО».

Или вот: «Вся информация о натовских силах, средствах, которые активно применяются в ходе специальной военной операции и противодействия нам, нам хорошо известна. Всё это у вас имеется, и всё это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших, как я уже говорил, Вооружённых Сил, для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб».

Но «…наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко, уверенно, шаг за шагом решают поставленные задачи. И эти задачи будут, безусловно, выполнены на всех территориях Российской Федерации, в том числе и на новых территориях, будет обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан. Боевые возможности наших Вооружённых Сил увеличиваются постоянно и с каждым днём, и мы, безусловно, будем этот процесс наращивать».

Вот еще: «У нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, Правительство дают всё, что армия просит, всё».

А вот несколько цитат из речь министра обороны:

«Мы ведем действия по спасению населения от геноцида и террора».

«Российские войска продолжают уничтожать военные цели, наносить массированные высокоточные удары по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и связанным с ними объектами, в том числе энергетики. Разрушается цепочка поставок иностранного вооружения, сокрушается военный потенциал Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по исключению гибели гражданского населения».

«Несмотря на попытки коллективного Запада изолировать Россию, мы продолжаем расширять географию международного военного и военно-технического сотрудничества. Министерство обороны развивает отношения с вооруженными силами 109 государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. В текущем году провели 350 значимых международных мероприятий».

«Приоритетные задачи на 2023 год.

Продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач….

В полном объеме реализовать комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки с акцентом на угрозы, связанные с дальнейшим расширением НАТО на восток».

Но при всем при этом, по словам Шойгу, «Россия всегда открыта к проведению конструктивных, мирных переговоров».

Все цитаты отсюда.

В общем, России противостоит НАТО. И это противостояние, видимо, будет продолжаться долго.

Почему-то вспомнилась песня.

Если в строчке «Есть у революции начало, нет у революции конца» слово РЕВОЛЮЦИЯ поменять на слово СПЕЦОПЕРАЦИЯ, песня, по-моему, засверкает свежими красками. И суть сегодняшних событий, по-моему, не изменится. Или изменится?

Фотографии отсюда

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