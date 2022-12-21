 

“Остались только кости”: отощавшая из-за проблем с мужем Кудрявцева напугала поклонников

21.12.2022, 22:22, Разное
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Для своих лет Лера Кудрявцева сохранила невероятную фигуру, особенно если учесть то, что сейчас ей 51, а 4 года назад она вновь стала мамой, подарив малышку-дочку своему мужу Игорю Макарову. К слову, именно разница в возрасте с мужем, по мнению многих, и является причиной такого тщательного ухода за собой. Игорь, напомним, младше Леры на целых 16 лет.

В отношениях пары сейчас все, как иногда делится Лера Кудрявцева, не все гладко: они с мужем почти нигде не появляются вместе, а по Москве уже несколько месяцев ползают слухи об их разводе. В дополнение к этому, Кудрявцева вынуждена сейчас работать за двоих: из-за проблем с работой Макаров был вынужден сесть своей “половинке” на шею.

Вот и приходится Лере Кудрявцевой браться за любую рекламу, что ей предлагают. Сегодня вот нахваливала подушку-обнимашку для сна, позируя с ней на кровати. Но вот незадача: тот, кто редактировал рекламные снимки, судя по всему, переборщил с украшательством.

Отощавшая из-за руки горе-мастера Лера напугала поклонников своими ножками-веточками, похожими на соломинки для коктейля. От сочной и привлекательной фигуры Кудрявцевой не осталось и следа…

“Остались только кости, ну зачем так было изгаляться?”, “Чудеса фотошопа”, – распекли пользователи Сети рекламу с участием Леры Кудрявцевой.


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