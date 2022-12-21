Страшно опухший Николаев испугал россиян до дрожи

В разгар пандемии коронавируса Игорь Николаев переболел ковидом. Болезнь, видно, подкосила известного музыканта. Фанаты стали замечать, что артист стал полнеть. Как полагают эксперты, коварная болезнь негативно повлияла на обмен веществ в организме знаменитого мужчины. Якобы именно поэтому он выглядит хуже, чем раньше.

Рассматривая последние публикации Николаева в Сети, поклонники беспокоятся за его здоровье. Мол, артист совсем себя запустил. Например, на недавнем видео, которое появилось в популярной соцсети, лицо музыканта выглядит страшно опухшим. Россияне пишут, что внешний вид композитора их пугает до дрожи. “Боже, что с ним?”, “Игорь, вы в порядке?”, – интересуются интернет-пользователи.

Стоит отметить, что на ТВ-экранах 62-летний Николаев выглядит иначе – гораздо лучше. Очевидно, перед съемками с артистом работают гримеры. А впрочем не исключено, что опухшему виду и полноте музыканта есть какое-то другое объяснение. Ведь есть немало возможных причин для опухшего внешнего вида и полноты.

Ранее сообщалось о том, что Игорь Николаев вместе с женой подверг опасности свою дочь. Какое решение приняли супруги, писали “Дни.ру”.