Что представляет из себя Ксения? – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Известная тамада Собчак неожиданно высказалась о публикации в зарубежной прессе, в которой обсуждали, что детям звёзд легче пробиться в жизни.
Не спрашивайте, кто перевёл для Ксении публикацию — это загадка, сама-то она дальше «Вот из зе вэзер лайк тудэй» не продвинулась, как мне кажется.
Фото: Соцсети
«Далеко не всегда такие дети ничего из себя не представляют», — гордо заявила звёздная тамада.
И вы знаете, в кои-то веки трудно не согласиться с Ксенией!
Действительно, есть много примеров талантливых детей одарённых родителей. Есть и противоположные случаи. Обобщать всех не стоит, нужно разбираться в каждом конкретном случае.
Давайте поговорим не обо всех — все разные! — а о конкретном примере?
Вот Ксения Собчак, дочка известных родителей. Добилась всего сама — стала телеведущей на Доме 2, обошла криком на лобном месте Бородину и красотой — Боню. Хотя, Боня тоже очень красивая, прошу заметить.
Как, и меня обошла? И тебя, Боня, обошла — вон, какая умная и красивая. Фото: Соцсети
После этого, Ксения не успокоилась и продолжила развиваться — стала известной тамадой. Берёт интервью, спешит из Сочи в столицу. Потом — пешком в Прибалтику, много путешествует, расширяя свой кругозор.
Пришла к успеху? Ещё бы! Сама? Безусловно!
Очень жаль, что Ксения не рассказала, как она оценивает свой талант. Скромно умолчала о том, что из себя представляет она сама.
Поможете ей?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет