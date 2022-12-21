 

Что представляет из себя Ксения? – Личное мнение

21.12.2022, 21:32, Разное
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Известная тамада Собчак неожиданно высказалась о публикации в зарубежной прессе, в которой обсуждали, что детям звёзд легче пробиться в жизни.

Не спрашивайте, кто перевёл для Ксении публикацию — это загадка, сама-то она дальше «Вот из зе вэзер лайк тудэй» не продвинулась, как мне кажется.


Фото: Соцсети

«Далеко не всегда такие дети ничего из себя не представляют», — гордо заявила звёздная тамада.

И вы знаете, в кои-то веки трудно не согласиться с Ксенией!

Действительно, есть много примеров талантливых детей одарённых родителей. Есть и противоположные случаи. Обобщать всех не стоит, нужно разбираться в каждом конкретном случае.

Давайте поговорим не обо всех — все разные! — а о конкретном примере?

Вот Ксения Собчак, дочка известных родителей. Добилась всего сама — стала телеведущей на Доме 2, обошла криком на лобном месте Бородину и красотой — Боню. Хотя, Боня тоже очень красивая, прошу заметить.


Как, и меня обошла? И тебя, Боня, обошла — вон, какая умная и красивая. Фото: Соцсети

После этого, Ксения не успокоилась и продолжила развиваться — стала известной тамадой. Берёт интервью, спешит из Сочи в столицу. Потом — пешком в Прибалтику, много путешествует, расширяя свой кругозор.

Пришла к успеху? Ещё бы! Сама? Безусловно!

Очень жаль, что Ксения не рассказала, как она оценивает свой талант. Скромно умолчала о том, что из себя представляет она сама.

Поможете ей?

Источник: Лена Миро


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