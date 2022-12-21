Тюль и кружево больше не только для балерин или невест: особенности воздушного стиля, который станет ключевым трендом 2023 года

Фэшн-эксперты предрекают, что в 2023 году главным трендом станет эстетика женственности, красоты и изящества. А это означает, что в моду войдет так называемый «воздушный» стиль. Концепция предполагает использование вещей из тюля, фатина, с кружевом. Вдохновляемся эффектными идеями.

Тюль и фатин не только для балерин или невест

Мы привыкли видеть в нарядах из вышеупомянутых материалов артисток балета или невест на свадьбах. Однако в следующем году изделия из таких тканей прочно войдут в повседневный женский гардероб. Это даст возможность создавать изысканные романтичные образы с отсылкой к позапрошлому веку.

Будут ли такие наряды выглядеть старомодными? Вовсе нет. Дизайнеры и стилисты потрудились над тем, чтобы создать из этих материалов очень современные вещи в плане дизайна.

Например, в контексте праздничного лука рассмотрите платье с прозрачными рукавами из тюля и оборками. Хорошо, если в зоне декольте либо на спине будет оригинальный вырез: допустим, в форме сердца. Тогда будет еще больше акцента на женственности и хрупкости.

В контексте повседневного образа вы можете смело сочетать пышную юбку из тюля с уютным шерстяным свитером. Пусть верх будет немного оверсайз. Свитер всегда можно частично заправить в юбку с высокой талией. Получится очень современный и изысканный образ, достойный подиума.

Вы также можете сочетать светлую юбку из фатина с черной блузой из тюля с кружевом. Тогда у вас получится стильный драматичный образ. Лучше всего дополнить его грубыми ботинками на массивной подошве или челси.

Готическая эстетика

Кружево, как и тюль, давно ассоциируется с женственностью, утонченностью. Однако здесь речь больше идет об одежде в таким декором в светлых тонах. А если мы рассмотрим вещь из черного материала? Тогда сразу будет прослеживаться готическая эстетика. С такими изделиями не составит труда сделать образ более строгим и формальным. А это весьма уместно как для посещения официальных мероприятий.

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Например, в черном кружевном платье с длинными рукавами можно смело отправляться на корпоратив в офис. Кружевной топ с рукавами три четверти можно и нужно сочетать с юбкой (к примеру, плиссированной).

Обратите внимание, что черные кружевные топы лучше всего сочетать с другой черной одеждой и обувью. Например, с укороченными кожаными брюками и балетками.

Концепция многослойности

Если проанализировать ключевые особенности показов дизайнеров на прошедшей Неделе моды, то можно с уверенностью сказать о том, что доминировали многослойные образы. Причем, верхние слои одежды были по большей части прозрачными. Это означает, что можно вполне использовать вещи из тюля и фатина для того, чтобы создавать стильные и изысканные многослойные образы.

Например, вы можете под низ надеть боди из непрозрачной ткани, а сверху полупрозрачную блузу из фатина. Если захотите включить в образ юбку из фатина, тогда под нее не забудьте надеть леггинсы или лосины. И вот у вас получается весьма оригинальный и одновременно стильный наряд. Он подойдет и для вечеринки, и для повседневного ношения.