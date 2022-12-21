 

Заколки-бабочки из 90-х снова в моде: как носить их, чтобы выглядеть стильно, а не по-детски (идеи с фото)

21.12.2022, 21:30, Разное
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Хотя 2022 год завершается, однако некоторые тренды, которые были актуальными, переходят с нами в следующий год. Например, мода на заколки с бабочками (если кто не помнит, это отсылка к девяностым годам). Вопрос только в том, как создавать с такими аксессуарами образы, чтобы не выглядеть по-детски. Рассматриваем удачные идеи.

«Корона из бабочек»

Очень оригинальный вариант, когда вы делаете прическу на собранные волосы так, чтобы все локоны оказались сзади. А дальше украшаете их заколками-бабочками в виде своеобразной короны, обрамляя все прядки сверху.

Для фиксации прядей

Если у вас нет челки и вы делаете прямой пробор, тогда наверняка сталкивались с проблемой, когда локоны падают на лицо. Чтобы их зафиксировать, используйте заколки-бабочки. Расположите аксессуары сверху в два параллельных ряда, как показано на фото.

Бабочки, которые «сели» на волосы

Как носить заколки-бабочки, если предполагается только эстетичная, а не практичная функция? Вариантов множество. Если вам импонирует минимализм и простота, тогда выберите относительно большой по размеру аксессуар и прикрепите его к волосам сбоку или сзади. Пусть создается впечатление, будто пролетающая мимо бабочка решила сесть на волосы. Получится очень милый, трогательный и романтичный образ.

Если у вас в наличии набор из заколок-бабочек одного дизайна и внешнего вида, тогда можете разместить их в произвольном порядке на голове. Лучше всего, если локоны при этом будут распущенные. Вы можете предварительно сделать укладку в виде легкой волны.

Легкий беспорядок на голове

В следующем году снова в моде аксессуары с оттенком металлик: серебристые или золотистые. Если у вас в наличии есть такие заколки-бабочки в количестве 2-3 штук, тогда можете рассмотреть следующий вариант укладки.

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Вы делаете начес у корней волос, боковой пробор, часть локонов фиксируете сзади. Однако не приглаживаете волосинка к волосинке, а создаете легкий небрежный эффект (творческий беспорядок на голове). В височной зоне фиксируете рядом 2-3 заколки-бабочки. Наслаждаетесь результатом.

Бабочки на пряди волос

Самый простой вариант, который только можно придумать и с которым справится даже новичок. Вы отделяете одну тонкую прядку у лица и по всей длине фиксируете небольшого размера заколки-бабочки. Собственно, вот и весь принцип работы.

Аналогичным образом можете декорировать при желании и вторую прядь по другую сторону.

Если хотите, то можете использовать разноцветные аксессуары.


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