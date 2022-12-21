Эксперты не нашли свидетельств причастности России к взрывам на «Северном потоке»

Несколько стран ведут расследование взрывов на трубопроводе «Северный поток», но у них нет никаких доказательств того, что РФ к ним как-либо причастна, пишет The Washington Post. Между тем именно Россию стали обвинять многие западные официальные лица сразу после взрывов.



AP

После того как на трубопроводе «Северный поток» прогремели взрывы, многие мировые лидеры тут же обвинили в них Россию. Им казалось, что таким образом Кремль хочет перекрыть поток энергоресурсов в Европу, они обвиняли Россию в попытке угрожать странам, которые поддерживают Украину. Но теперь, после нескольких месяцев расследования, многочисленные официальные лица в частном порядке говорят в общении с журналистами The Washington Post, что Россия, возможно, не виновата в этих атаках.

«На данный момент нет никаких доказательств того, что за саботажем стояла Россия», — заявил один из 23 представителей дипломатии и разведки из девяти стран, опрошенных изданием. Кто-то из них уверен, что РФ ни при чём, кто-то продолжает её подозревать, отмечая, что однозначно назначить ответственного невозможно.

Так, следователи успели тщательно изучить обломки на месте взрывов и проанализировали остатки взрывчатых веществ. Никто из них не сомневается, что событие было преднамеренным. Официальный представитель правительства Германии, которое проводит собственное расследование, заявил, что взрывчатка, судя по всему, была заложена снаружи трубопровода.

Но даже те, кто знает подробности расследования, не связывают Россию со взрывами. Так, например, США, которые регулярно перехватывают российские разведданные и общение официальных лиц, до сих пор не находили в них каких-либо заявлений, позволяющих найти эту связь.

По словам официальных лиц, учитывая относительно небольшую глубину повреждённых трубопроводов, возможно, были использованы подводные беспилотники или корабли. Список подозреваемых довольно велик, но, по мнению ряда экспертов, эти взрывы были выполнены весьма профессионально, так что это был «субъект государственного уровня», а не просто какой-то рыбак.

Автор статьи отмечает, что ряд официальных лиц выразили сожаление по поводу того, что так много мировых лидеров указали пальцем на Москву, не принимая во внимание другие страны, а также экстремистские группы, которые могли бы иметь и возможности, и мотив для совершения атаки. Осуждение Москвы было стремительным и массовым, сетуют журналисты. 30 сентября, всего через четыре дня после взрывов, министр энергетики США сказала в интервью, что, «кажется», виновата Россия. Министр экономики Германии также возложил ответственность за взрывы на Россию.

Но теперь эксперты отмечают, что Москва, оказывается, мало что выиграла от повреждения трубопроводов, по которым в Западную Европу поступал природный газ, принося РФ миллиарды долларов годового дохода. Путина многие обвиняли в том, что он использует энергию как инструмент политического и экономического давления. Так что автор статьи делает вывод, что ему не имело смысла отказываться от этого рычага.

Западные чиновники находят только один мотив у России: взорвать трубопроводы, чтобы показать, как уязвима подобная инфраструктура и какую цену придётся заплатить странам, поддержавшим Украину. И на самом деле, например, Финляндия стала предпринимать шаги по укреплению безопасности своей инфраструктуры, хотя она и не имела отношения к «Северному потоку». Германия и Норвегия призвали страны НАТО скоординировать усилия по защите важнейших объектов инфраструктуры, таких как линии связи в Северном море и газовая инфраструктура. Особенно тревожно странам вроде Норвегии, у которой 9 км подводных газопроводов идут в Европу, пишет The Washington Post.