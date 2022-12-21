 

«Кот в мешке»

21.12.2022, 21:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Всем привет! Мы подготовили для вас уже традиционный сюрприз от «Новой газеты».

Как обычно на выбор три мешка. Что внутри — мы не скажем (даже в редакции для многих это загадка). Но обещаем, что собрали очень милые сюрпризы по символической для них цене!

🔥 Успейте забрать свой подарок от «Новой»! Предложение ограничено 👉 https://novayagazeta.shop/new2022

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10.22 / “Сияют неземным светом”: брошенная предателем Галкиным* Пугачева нашла утешение в ласках молоденькой

13.08.22 / The Spectator – запрет на выдачу виз россиянам ошибочный, расистский и играет на руку Путину

13.01.22 / В Индии мужчина приютил брошенных котят, но его ожидал сюрприз, ведь они оказалась не теми, за кого себя выдавали

30.04.22 / Выбитый зуб Шевчука, нападение на женщину и не только: самые громкие скандалы Киркорова

12.05.22 / США ограничат обмен разведданными с Украиной — чтобы избежать прямого конфликта с Россией

08.09.22 / Скандалы: «По нам проехался каток»

01.07.22 / Сдача апартаментов станет выгоднее

14.05.21 / На МКС сломалась американская система получения воды

14.08.22 / Упоминание нетрадиционных сексуальных ориентаций без «явного осуждения» приравняют к пропаганде

12.09.22 / Мнение: Дровами в наш век не спастись

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика