«Кот в мешке»

Всем привет! Мы подготовили для вас уже традиционный сюрприз от «Новой газеты».

Как обычно на выбор три мешка. Что внутри — мы не скажем (даже в редакции для многих это загадка). Но обещаем, что собрали очень милые сюрпризы по символической для них цене!

🔥 Успейте забрать свой подарок от «Новой»! Предложение ограничено 👉 https://novayagazeta.shop/new2022

—