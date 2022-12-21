 

“Надо быть готовым”: оставшийся без копейки в кармане SHAMAN предрек страшное

21.12.2022, 20:57, Разное
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Певец SHAMAN в свежем интервью признался, что сейчас в шоу-бизнесе наблюдается снижение цен на услуги звезд. Причиной такой тенденции певец назвал снижение спроса. Артист и сам когда-то переживал тяжелые времена и оставался без копейки в кармане. И это было из-за невостребованности, сообщает Пятый канал.

По словам Шамана, сейчас в звездном сегменте наблюдается кризис, как и во многих других сферах жизни. Доходы многих артистов снизились на 20% и ниже. И это было всегда понятно. Когда наступает кризис – доходы падают, предрек страшное Шаман.

Певец добавил, что у звезд нет стабильности в плане доходов. Даже в ресторанах сейчас музыканты получают меньше, чем раньше. Сам Шаман тоже раньше работал в ресторанах. Тогда доход варьировался вне зависимости от дня недели, и предсказать такое порой невозможно.

Ранее Ассоциация организаторов мероприятий объявила о снижении спроса на развлекательную программу с участием звезд. Бюджеты на новогодние празднования сократились на 20%. Более того, многие компании отказались от корпоративов.


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