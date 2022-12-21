 

Нагиева и Урганта списали в утиль: кто заменил их в новогоднем шоу Первого канала

21.12.2022, 20:57, Разное
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Каждый год федеральные каналы представляют новогодние передачи. Такие шоу на Первом канале обычно вели Дмитрий Нагиев и Иван Ургант, однако в этом году телезрители их не увидят. Сегодня стало известно, что их заменили на других, не менее знаменитых артистов.

Главной ведущей новогодней ночи на Первом стала Лариса Гузеева, которая ранее заменила Нагиева в шоу “Голос 60+”. Похоже, продюсеры довольны работой 63-летнй звезды в кадре. Компанию ей составят Дмитрий Хрусталев, Максим Аверин, Валдис Пельш, Вадим Галыгин и другие знаменитости.

В Сети уже давно поговаривают, что Дмитрия Нагиева и Ивана Урганта списали в утиль, поэтому они не возвращаются на Первый канал. Однако не исключено, что шоумены сами отказываются от работы. Сам Дмитрий, например, говорил, что находится в творческом отпуске.

Вернется ли шоу “Вечерний Ургант” в эфир Первого канала, до сих пор остается загадкой. По данным некоторых источников, в студии этой передачи снимают другую программу с участием Дмитрия Хрусталева. Нельзя не отметить, что уход главных звезд канала дал возможность другим шоуменам проявить себя и заработать больше денег.


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