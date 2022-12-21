 

Беременная Крисси Тейген опубликовала новое фото в бикини

21.12.2022, 17:19, Разное
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36-летняя Крисси Тейген продолжает радовать подписчиков свежим “беременным” контентом. Накануне она опубликовала снимок, на котором позирует в бикини в роскошном бассейне с видом на океан. В кадре Крисси щурится от солнца и выглядит невероятно счастливой. 

“Боже, кажется, она беременна вечность” — так вы, наверное, думаете обо мне. Спасибо, – пошутила Крисси в посте.

Отметим, что на протяжении всей третьей беременности Крисси не скрывает от фанатов интересное положение и регулярно делится новыми снимками, а также выходит в свет. Так, в начале сентября они с Джоном появились на ковровой дорожке церемонии награждения “Эмми”. А всего через несколько дней после этого беременная Тейген снялась в новом романтическом клипе своего возлюбленного, который тот выпустил к 9-й годовщине брака.

А по случаю недавнего Дня Благодарения Крисси и Джон поделились в социальных сетях редкими фото двоих детей — 6-летней дочери Луны и 4-летнего сына Майлз. На днях они также опубликовали новый семейный рождественский портрет.

О том, что Крисси Тейген и Джон Ледженд станут родителями в третий раз, стало известно в начале августа. Чтобы зачать малыша, телезвезда прибегла к процедуре ЭКО. 


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