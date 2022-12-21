Собянин выступил с ежегодным отчетом о работе правительства Москвы

Собянин поблагодарил москвичей за поддержку участников специальной операции и жителей новых регионов. Мэр уточнил, что город направил в зону СВО более тысячи тонн гуманитарной помощи.

Большую роль в условиях беспрецедентной санкционной войны сыграли меры федеральных и региональных властей, отметил Собянин. Градоначальник напомнил о сотнях реализованных мероприятий, создании новой транспортной логистики и приспособлении десятков законов под нужды времени.

По словам Собянина, Москва за время санкций сохранила экономический потенциал и серьезно продвинулась вперед. В короткие сроки город запустил производство на заводе “Москвич”, открылись около 500 новых точек общепита. Уровень безработицы в текущем году снизился – до 0,4%, констатировал мэр.

В 2022 году в столице построили 12 миллионов квадратных метров недвижимости, уточнил градоначальник. Приоритетом для Москвы является программы реновации, подчеркнул он.

Собянин отметил, что в настоящее время новое жилье получают 100 тысяч жителей пятиэтажек. В 2023-2025 годах по реновации построят в два раза больше недвижимости, чем за предыдущие годы, рассказал Собянин.

В сфере транспорта главным проектом станет завершение строительства Большой кольцевой линии метро, сообщил мэр. Также планируется ввести в эксплуатацию третью и четвертую линии Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4). Кроме того, в следующем году в столице начнутся речные перевозки на судах на электрической тяге, сказал Собянин.

Говоря о развитии здравоохранения, градоначальник напомнил, что в столице реконструируют 201 поликлинику и построят 30 новых медицинских учреждений. В следующем году возведут еще один комплекс инфекционной больницы №1, уточнил мэр.

Ранее Собянин заявил о продолжении реализации программ развития Москвы. В 2023 году экономика столицы перейдет к росту, подчеркнул градоначальник.