Эксперты компании Sokolov: Средний чек на ювелирные украшения в России вырос на 16 процентов

Управляющий партнер бренда Sokolov пояснил о состоянии дел в сфере продаж ювелирных украшения. Так, средний чек в РФ за последнее время вырос на 16 процентов, и в дальнейшем будет демонстрировать подобные показатели.

Специалисты компании Sokolov подвели итоги торговли ювелирными украшениями за период с января по сентябрь текущего года. Как оказалось, несмотря на опасения спада из-за экономических проблем в мире, продажи изделий из драгоценных металлов и камней выросли на 16 процентов. Как пояснил Артем Соколов, управляющий партнер холдинга, граждане Российской Федерации не отказываются от приобретения предметов роскоши. Традиционно спрос на подобного рода товары возрастает в преддверии новогодних праздников. При этом компания Sokolov заработала намного больше, чем их конкуренты.

Всего на российском рынке показатели роста реализации ювелирных украшений достигает 7 процентов. Привычный чек на драгоценности в РФ оценивается примерно в 5 тысяч рублей. Эта цифра не отличается от статистики других компаний, в основном кольца, ожерелья, серьги и колье приобретают в качестве презента.

Основной сегмент продаж представляют изделия из серебра, таких товаром приходится восемь из десяти. 65 процентов выручки составляют золотые украшения. Вполне возможно, считают эксперты сферы, такая тенденция сохранится и в начале следующего года, когда люди будут покупать подарки на Рождество и Старый Новый год.