В Сети объяснили киноляп с обувью Никулина в «Бриллиантовой руке»

Популярная советская комедия «Бриллиантовая рука» содержит ряд интересных киноляпов. В Сети объяснили одно из ярких несоответствий картины в сцене с «переобуванием в воздухе».

Как и любой другой фильм, хит советского кинопроката «Бриллиантовая рука» имеет целый ряд неточностей. Одному из таких киноляпов нашли объяснение блогеры в Сети. Так, по сюжету комедии Юрия Никулин падает, поскользнувшись на корке из-под арбуза. Однако если в момент, когда Семен Семенович Горбунков ступает на нее, на нем видны коричневые туфли. В сцене же, где артист уже упал, его обувь, оказывается, изменила свой цвет.

Каким образом звезда смог «переобуться» на лету в воздухе, для любителей старых советский комедий долгое время оставалось загадкой. Сейчас обозреватели сферы кино и культуры назвали причину такой метаморфозы. В Сети рассказали о том, каким образом был снят эпизод со сменой цвета обуви Юрия Никулина. Для этого необходимо было обратиться к истории съемок картины.

Несмотря на большой стаж работы в кино, а также в цирке, исполнителю роли Семена Горбункова никак не удавалось упасть реалистично. Все пробы выглядели наигранно и отрепетировано. Поэтому режиссер принял решение заменить Юрия Никулина именно в этом кадре. Вместо него зрители увидели падение Леонида Каневского, играющего в «Бриллиантовой руке» иностранного контрабандиста. Однако обут звезда «Следствие ведут знатоки» был в белые туфли. Во время работы над фильмом на это никто не обратил внимания, разглядели киноляп уже намного позже. Чтобы не тратить время и пленку, было принято решение не переснимать, оставив все, как есть. Так зритель увидел популярную картину с нестыковками.