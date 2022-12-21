Не убрать, так хотя бы завуалировать: модные стрижки и прически 2023 года, которые помогут замаскировать морщины

Если вы являетесь представительницей прекрасного пола среднего возраста, и на лице есть небольшие морщины, для вас есть замечательная новость. Существуют стрижки, которые помогут вам скрыть незначительные недостатки в виде морщин и подчеркнуть достоинства ваших черт лица. Вот трендовые прически наступающего года, которые помогут вам выглядеть просто потрясающе.

Челка-шторка

Челка-занавесь или шторка по-прежнему остается в моде, и благодаря ей, прическа смотрится очень привлекательно. Вы можете выбрать ее для себя, поскольку она является универсальной для дам любого возраста. Ее назвали шторкой не зря, ведь она напоминает распахнутые шторы на окнах. Постарайтесь не очень сильно «распахивать» эти занавески, то есть, оставьте прямой пробор, но при этом постарайтесь сделать так, чтобы челка покрывала лоб. Так у вас получится замаскировать имеющиеся на нем морщинки.

Отросшее шегги

Очень красивая пышная прическа и с такой же объемной челкой, которая полностью покроет морщинки на лбу. Ее преимуществом является и наличие укороченных прядей у лица, слегка завитых вовнутрь. Это позволяет моделировать форму и отвлекает внимание от присутствующего второго подбородка. Если таковой имеется.

Стрижка «Фантазия»

Просто волшебная прическа, обладающая множеством преимуществ. Во-первых, также есть челка, которая прикрывает лоб. Во-вторых, стрижка предусматривает наличие не очень длинных волос длиной до подбородка (пряди у лица направлены вовнутрь, что моделирует лицо и также отвлекает внимание от второго подбородка). В-третьих, прическа является пышной на макушке, что зрительно утончает не только лицо, но и фигуру и позволяет добавить немного роста.

Каре с челкой

Очень красивая и модная прическа, которая идеально подходит женщинам за пятьдесят. У нее также ряд преимуществ, поскольку есть челка, закрывающая лобные морщинки, длина также подходящая (можно сделать каре с удлинением, которое помогает моделировать форму лица, делая его более утонченным). Плюсом является и то, что прическа подходит для любой структуры волос, поэтому тонкие и густые, вьющиеся и прямые волосы смотрятся одинаково привлекательно.

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Боковая челка

Отличный вариант не только для того, чтобы сделать форму лица более утонченной и близкой к овальной идеальной, но и для маскировки морщинок на лбу. Пухлые щечки прячутся за боковыми прядями, средняя длина и многослойность помогает отвлечь внимание от шеи (с возрастом она может стать более дряблой) и второго подбородка. Асимметрия визуально утончает лицо, и в этом есть несомненный плюс.

Многослойная стрижка с челкой

Эта прическа позволяет не только скрыть морщины отвлечь внимание от проблемных зон и акцентировать его на достоинствах, но и продемонстрировать красоту своих локонов. Если вы предпочитаете среднюю или большую длину, а также хотите, чтобы волосы выглядели здоровыми, пышными и шелковистыми, отдайте предпочтение этой стрижке.

Пляжные волны

Очень красивая прическа также с челкой, которая является рекомендуемым элементом омолаживающей прически для представительниц прекрасного пола среднего и старшего возраста. Она выглядит просто потрясающе и подойдет дамам. Которые предпочитают длинные волосы. Стильная и привлекательная форма поможет вам выглядеть эффектно и элегантно.

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Рваная челка

Если вы предпочитаете креативность, смелость и оригинальность, остановите свой выбор на прическе с рваной челкой. Она выглядит по-молодежному, можно выбрать нужную вам длину основной части волос (рваная челка также может быть укороченной или чуть подлиннее), стрижка однозначно является омолаживающей и очень привлекательной, поскольку в ней присутствует некая игривость.

Челка с ровным срезом

Вы можете остановить свой выбор на челке с ровным срезом, она идеально подойдет обладательницам прямых волос. Длина может быть подобрана произвольно, все зависит от вашего вкуса и предпочтения. Такая прическа будет смотреться стильно и эффектно даже на тонких волосах. Если с возрастом волосы несколько истончились, обратите внимание на этот вариант. Челка поможет вам прикрыть морщинки на лбу, и нижний срез вы сможете оставить ровным или сделать каре с удлинением, которое поможет моделировать форму лица, максимально приблизив ее к идеальной.