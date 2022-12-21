Как две капли: вскрылась причина феноменального сходства детей Киркорова с его близкой подругой

Самая популярная версия, которую охотно тиражируют журналисты, заключается в том, что детей Киркорову могла родить его ближайшая подруга и официальный диджей Катя Гусева. На церемонии вручения наград канала Fashion TV, где Катя была ведущей, корреспондент “Дни.ру” прямо спросил у нее, почему Алла-Виктория и Мартин – точная ее копия.

“Потому что Катя Гусева с 2018 года была рядом с детьми Киркорова, и, наверное, мы как-то обменивались с ними флюидами, и стали чуть-чуть похожи, – улыбается Катя. – Аллочка вообще моя копия, особенна похожа на меня той поры, когда я была темненькой”. Словом, туманный ответ Гусевой только усилил подозрения…

Ранее в интервью “Дни.ру” Катя признавалась: “Дети Филиппа знают, что я диджей Катя Гусева, но, когда я с ними долго провожу время, “мама” проскальзывает. Каждому ребенку хочется, чтобы рядом была мама, это нормально. Пускай Киркоров женится! Я вот не выхожу замуж, ни с кем не завожу отношений – его жду”.

С тех пор утекло много воды, и сегодня у Кати есть молодой человек по имени Михаил, с которым она эффектно и появилась на красной дорожке светского мероприятия.