Захар Прилепин оценил Артура Смольянинова в роли Бернеса

Некогда популярный проект «Гражданин поэт» снова возродился в YouTube. Вместо осужденного Михаила Ефремова в роли Марка Бернеса стихи Дмитрия Быкова теперь читает Артур Смольянинов.

Некогда популярный проект «Гражданин поэт» был прекращен после осуждения Михаила Ефремова. В роли певца Марка Бернеса заслуженный артист РФ читал стихи на злобу дня, однако заменить его дальше было некем. После осложнения геополитической ситуации в мире некоторые селебрити покинули Россию. Вместе с другими звездами эмигрировал и Артур Смольянинов. Именно он теперь декламирует поэзию перед камерой «Гражданина поэта». Однако не всем новая роль 39-летнего актера пришлась по душе, Захар Прилепин оценил выступление звезды «Девятой роты» достаточно низко.

На своем канале в одной из соцсетей писатель заявил, что уехавшие из РФ селебрити сейчас пытаются любыми способами вернуть себе интерес публики. Эмоции, которые возникли у него при просмотре возрожденного проекта «Гражданин поэт», Прилепин назвал похожими на чувства от встречи с жабой в часовне.

Стихотворения Дмитрия Быкова из уст Артура Смольянинова показались писателю неуместными. Более того, у Захара Прилепина возникли сомнения, будут ли зрители смотреть кинокартины с участием Смольянинова с таким же восхищением, как и раньше. Ранее в его карьере часто встречались роли военных, сейчас он читает переделанный текст легендарной песни «Темная ночь». Однако Марком Бернесом от этого кинозвезда не стал и выглядит неубедительно.