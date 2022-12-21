Тур по дому Софи Тернер и Джо Джонаса, который они продают за 17 млн долларов

Звезда “Игры престолов” Софи Тернер и вокалист Jonas Brothers Джо Джонас выставили на продажу дом в Майами, который приобрели в прошлом году — об этом сообщает издание Just Jared. Известно, что супруги купили виллу за 11 миллионов и продают ее за нескромные 17 миллионов долларов.

По информации портала Dirt.com, Софи и Джо обновили интерьер, а дизайнером выступила Сара Айвори — супруга давнего приятеля пары, звездного агента по недвижимости Карла Гамбино. Дом площадью 3174 квадратных метра расположен в престижном районе Майами Бэй-Пойнт и оборудован шестью спальнями и восьмью ванными комнатами.

Ближайшими соседями новых владельцев станут Энрике Иглесиас и Анна Курникова.

Напомним, что в середине июля этого года Софи Тернери и Джо Джонас стали родителями во второй раз. Первенец пары, дочь Уилла, родилась в июле 2020-го, всего через год после начала отношений и объявления о помолвке. Секретная свадьба звезд состоялась в Лас-Вегасе после премии Billboard Music Awards, а уже пару месяцев спустя они устроили официальное торжество во Франции.