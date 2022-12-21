 

“Не будет свадьбы” – Собравшаяся под венец любвеобильная Волочкова ищет кандидатов для тройничка

21.12.2022, 11:12, Разное
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Балерина всея Руси славится не только своими уникальными шпагатами, которые может делать когда и где угодно. Знаменитой артистку сделала и ее любвеобильность: нельзя не отметить, как часто она меняет мужчин! Сначала был тайный Олег, потом банщик Сергей, за ним какой-то юнец… В общем, за похождениями Анастасии Волочковой не уследить!

Теперь у звезды новая любовь – мужчина по имени Дмитрий. Отношения с ним развиваются настолько быстро, что балерина собралась под венец! Более того, свадьба блондинки с новым хахалем буквально на носу: распишутся они уже в январе. Кажется, от восторга артистка не может держать язык за зубами, а потому сегодня вывалила все детали предстоящего торжества.

Из набора слов в видео, опубликованном Анастасией Волочковой, не до конца понятно, где распишутся будущие супруги. Сначала артистка упомянула Лапландию, а потом начала говорить про Великий Устюг, назвав его, почему-то, “Новым Устюгом”.

Но кое-что ясно точно: молодожены появятся в санях, запряженных тремя оленями! Правда, есть одна проблема – кандидатов для праздничного тройничка в упряжке она пока ищет, а потому бросила клич о помощи подписчикам.

“Мне нужны три оленя в Лапландии. Может быть, у кого-то есть связи…” – сказала звезда.

Некоторые поклонники, впрочем, посчитали, что все эти приготовления ни к чему: мол, после совместного отдыха парочка расстанется.

“Не будет никакой свадьбы после Мальдив 1000 процентов”, – написали в комментариях под постом Анастасии Волочковой.


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