 

Парки Москвы подготовили предновогодние мероприятия для детей и взрослых

21.12.2022, 11:11, Разное
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Для маленьких москвичей подготовили квесты, викторины и познавательные лекции. О предновогодней программе в парках рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

“Присоединиться к познавательным лекциям предлагает усадьба Воронцово, а в Таганском парке можно будет всей семьей посмотреть спектакли”, – сообщила заммэра.

Так, парк “Сокольники” подготовил для детей и взрослых мастер классы, где можно сделать новогодние подарки своими руками. 20 декабря всех желающих научат изготавливать украшения для дома.

В Бабушкинском парке состоится мастер-класс по созданию новогоднего магнита. Также тематические мастер-классы пройдут в парках “Северное Тушино” и “Митино”.

В оранжерее музея-заповедника “Царицыно” 23 и 30 декабря состоятся экскурсии. Участники познакомятся с растениями – символами Нового года.

На некоторые мероприятия в парках необходимо предварительно зарегистрироваться. Узнать подробнее о предстоящих событиях можно на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что на новогодние праздники в Москву готовы приехать на 25% туристов больше, чем в 2019 году. 70% бронируемых поездок приходится на родителей с детьми.

Формат празднования Нового года в столице определили сами москвичи на портале “Активный гражданин”. Они поддержали проведение мероприятий и яркое украшение города. Состоятся традиционные ярмарки и фестивали, будут работать катки и другие развлечения.


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