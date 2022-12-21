 

“Какая гадость”: 5 признаков безвкусицы в новогоднем интерьере

21.12.2022, 11:10, Разное
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“Какая гадость эта ваша заливная рыба!” – легендарную фразу Ипполита из любимого советского кинофильма ”
Ирония судьбы, или С легким паром!” знает, наверное, вся страна. Картина Эльдара Рязанова для многих поколений стала символом Нового года. А еще одним символом праздника в большинстве стран мира является елка. И очень важно, чтобы она не превратилась в “какую гадость”.

Многие люди во время праздничного декорирования дома допускают массу ошибок. В этом нет ничего страшного, ведь мы с вами отнюдь не дизайнеры. Самое главное, чтобы квартира на Новый год наполнилась уютной атмосферой. Для этого следует соблюдать несколько важных правил.

Итак, первый лайфхак касается искусственных деревьев. Дизайнеры вообще не рекомендуют покупать натуральные елки – это не экологично и не модно. Искусственная елка прослужит намного дольше, не осыпается и сэкономит бюджет. Так как использовать ее можно не один Новый год, соответственно, следует отказаться от целлофановых изделий. Иголки из лесок или ПВХ смотрятся ужасно, выбирайте литые.

Запомните! Винегрет – это салат для праздничного стола, а не способ декорирования. Не стоит пытаться смешать в квартире разные материалы и стили. Украсить дом следует в единой концепции: один стиль, один цвет или один материал. А вот с размерами игрушек поиграть вполне можно.

Полезный совет по игрушкам. Повесить на елку сразу все тоже плохая идея. Праздничное дерево должно быть видно. Переход от тяжести к легкости должен происходить снизу верх. Лучше выдерживать одинаковое расстояние между игрушками. Если елка пышная, оставьте кончики веток на виду.

Помните, праздничное дерево в лохмотьях перестает считаться праздничным. Избавьте елку от дождиков и мишуры, оставив лишь бусинки. Лучшее решение – световая гирлянда. Она же отлично подойдет для декора дома в Новый год.

Наконец, заливную рыбу стоит подавать исключительно на правильно декорированный стол. Очень важно правильно подобрать посуду, здесь тоже все должно быть в едином стиле и цвете.


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