 

Жених-то ненастоящий?! – Личное мнение

21.12.2022, 0:20, Разное
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Нашу гордость, любимую нашу шпагато-балерину, нашу милую Настеньку Волочкову осмеяли в соцсетях внимательные граждане и гражданки. Говорят: жених-то — ненастоящий!


Фото: Соцсети

И действительно, если приглядеться внимательно, из фотографии уши торчат.

Сама балерина будто поднялась над мраморным полом сантиметров на пять, а то и на все десять. Да и жениха в тапочках перекрывает как-то неестественно, будто слоями в редакторе наложили.

Дед Мороз — отдельно. Невеста его — не клеится. Порхает в воздухе то ли подъёмной силой любви, то ли ловко подпрыгнула.

Нет жениха, опять? Мужик ряженый? Фотошопница, считают люди и хотят, чтобы показали настоящие чувства!

А я так скажу: ну и что, даже если жених ненастоящий? Может, он сейчас в командировке какой, мало ли? А показать жениха хочется, свадьба скоро назначена. Люди ведь требуют личного, как тут быть?

Можно и прифотошопить, чего уж.

Лично я верю в Деда Мороза. То есть, в жениха Насти — должно же и ей счастье улыбнуться когда-то.

А ещё интересно, какого жених роста? А то крупная Настя рядом с ним какая-то немного мелкая, да? Колено балерины толщиной с нос жениха.

Давайте поддержим Настю и расскажем, как встретить настоящего жениха! Вы где взяли?

Источник: Лена Миро


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