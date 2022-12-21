Жених-то ненастоящий?! – Личное мнение
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Нашу гордость, любимую нашу шпагато-балерину, нашу милую Настеньку Волочкову осмеяли в соцсетях внимательные граждане и гражданки. Говорят: жених-то — ненастоящий!
Фото: Соцсети
И действительно, если приглядеться внимательно, из фотографии уши торчат.
Сама балерина будто поднялась над мраморным полом сантиметров на пять, а то и на все десять. Да и жениха в тапочках перекрывает как-то неестественно, будто слоями в редакторе наложили.
Дед Мороз — отдельно. Невеста его — не клеится. Порхает в воздухе то ли подъёмной силой любви, то ли ловко подпрыгнула.
Нет жениха, опять? Мужик ряженый? Фотошопница, считают люди и хотят, чтобы показали настоящие чувства!
А я так скажу: ну и что, даже если жених ненастоящий? Может, он сейчас в командировке какой, мало ли? А показать жениха хочется, свадьба скоро назначена. Люди ведь требуют личного, как тут быть?
Можно и прифотошопить, чего уж.
Лично я верю в Деда Мороза. То есть, в жениха Насти — должно же и ей счастье улыбнуться когда-то.
А ещё интересно, какого жених роста? А то крупная Настя рядом с ним какая-то немного мелкая, да? Колено балерины толщиной с нос жениха.
Давайте поддержим Настю и расскажем, как встретить настоящего жениха! Вы где взяли?
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Источник: Лена Миро
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