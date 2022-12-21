ABC News – больницы США переполнены из-за всплеска вирусных заболеваний

Органы здравоохранения США бьют тревогу. Показатели заболеваний коронавирусом и гриппом растут по всей стране. Пик ещё не пройден, а больницы уже переполнены. Как пишет ABC News, в некоторых районах отмечается нехватка лекарств от простуды. На этом фоне ряд школ вернули обязательный масочный режим.

Органы здравоохранения предупреждают о всплеске вирусных заболеваний, из-за чего больницы оказались переполнены накануне праздников. Показатели инфекции наподобие гриппа и коронавируса растут по всей стране.

Доктор Жа призывает американцев не затягивать с бустерной вакцинацией от ковида.

И теперь один из крупнейших учебных округов планирует вернуть обязательное ношение масок.

С подробностями из Атланты корреспондент АВС Элвин Лопес.

Сегодня больницы по всей стране загружены из-за всплеска заболеваний респираторными инфекциями после Дня благодарения.

ДОКТОР АШИШ ЖА, представитель Белого дома по реагированию на COVID-19: Количество случаев заболевания ковидом снова пошло вверх. Причём это весьма очевидный, заметный рост.

Праздничная суета в самом разгаре, десятки миллионов людей планируют собраться с друзьями и близкими во время зимних каникул.

ДОКТОР АШИШ ЖА: В сухом прохладном воздухе вирусы распространяются гораздо легче. Люди собираются тут и там, эта комбинация и вызывает рост заболеваний.

Распространение ковида, гриппа и ОРВИ заставило вернуть масочный режим в школах Филадельфии. Власти округа заявили, что маски станут обязательными в течение двух недель после возвращения учеников с каникул.

По крайней мере 45 штатов сообщают о высоком или очень высоком уровне заболеваний вирусом, похожем на грипп. Причём эксперты уверены, что пиковый уровень ещё впереди. В Лос-Анджелесе зафиксирована целая волна тяжёлых пациентов. Больницы работают на пределе возможностей.

БАРБАРА ФЕРРЕР, директор департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес: Начиная с 10 декабря количество смертей в этом году превысило уровень прошлого года за тот же период. Это вызывает серьёзное беспокойство.

В округе Сан-Диего 10-летний Тристан Тамборелли борется за жизнь на аппарате ИВЛ из-за двух штаммов гриппа. Теперь его отец призывает всех сделать прививку.

ОТЕЦ ТРИСТАНА: Я ни за что не пожелаю кому-либо пройти через такое. Я до смерти испугался, что он не выкарабкается.

ВЕДУЩАЯ: Как же я рада слышать, что мальчику легче. Элвин Лопес на прямой связи из Атланты. Элвин, а что говорят чиновники от здравоохранения по поводу повышенного спроса на лекарства от простуды?

ЭЛВИН ЛОПЕС: Да, повышенный спрос местами вызвал нехватку медикаментов в некоторых районах. В связи с этим Департамент здравоохранения и социальных служб и Управление по контролю за качеством фармацевтических препаратов отслеживают ситуацию, чтобы не допустить снижения поставок в этом сезоне.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2022 года.