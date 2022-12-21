CBS – в США сохранили миграционную политику Трампа, чтобы избежать гуманитарный кризис

Председатель Верховного суда США Джон Робертс отсрочил отмену раздела 42, который позволяет немедленно высылать из страны мигрантов под предлогом угрозы общественному здоровью. Принятую при прошлой администрации инициативу, которая истекала в эту среду, оставили в силе на фоне опасений, что после её отмены число переселенцев, ежедневно пересекающих американо-мексиканскую границу, может удвоиться или даже утроиться, передаёт CBS News.

Важные новости о надвигающемся гуманитарном кризисе на южной границе. Верховный суд временно заблокировал отмену иммиграционной политики эпохи пандемии, известной как раздел 42.

Но чиновники по-прежнему обеспокоены волной мигрантов, направляющихся прямо сюда, в США. Пограничный город Эль-Пасо только что объявил чрезвычайное положение. С репортажем оттуда корреспондент CBS News Омар Виллафранка.

Вот так выглядит чрезвычайное положение в Эль-Пасо.

ОМАР ВИЛЛАФРАНКА, корреспондент CBS News: Раньше вы видели что-то подобное?

ДЖОН МАРТИН, заместитель руководителя благотворительной организации Opportunity Center of El Paso: Нет.

По оценке Джона Мартина, 80 процентов людей в этом приюте для бездомных — мигранты. Центр вмещает 120 человек, но когда прошлой ночью температура опустилась ниже нуля, в его комнаты и коридоры пришлось втиснуться более 230.

ДЖОН МАРТИН: У нас просто-напросто заканчивается еда. В некоторых случаях сообщество приходит нам на помощь, но нам нужны более последовательные действия.

Венесуэльские мигранты — Милиани и её двухлетний сын Мила, — спали на полу последние три

ночи.

ОМАР ВИЛЛАФРАНКА: Она хочет работать в США и помогать своему двухлетнему сыну.

И подобная картина наблюдается не только в приютах. Конгрессмен от Техаса Тони Гонсалес снял это видео в пункте фильтрации пограничной службы.

ТОНИ ГОНСАЛЕС, конгрессмен: Такова реальность. Таковы факты. И мы ещё не дошли до самого худшего.

Сегодня председатель Верховного суда Робертс временно приостановил прекращение действия раздела 42 — политики эпохи Трампа, которая позволяет немедленно высылать мигрантов на основании проблем, связанных с общественным здоровьем. Инициатива должна была истечь в среду, и есть опасения, что (после её отмены. — ИноТВ) число мигрантов, пытающихся пересечь границу, может удвоиться или даже утроиться.

План администрации Байдена по борьбе с этим наплывом предполагает выделение дополнительных ресурсов для более быстрой обработки мигрантов. Она хочет увеличить число автобусов, чтобы доставить мигрантов в такие города, как Денвер и Нью-Йорк, и усложнить процедуру предоставления убежища.

РИКАРДО САМАНЬЕГО, окружной судья Эль-Пасо: Мы не можем контролировать, кто приезжает и их количество. Но всё что нам остаётся — это приложить максимум усилий.

ОМАР ВИЛЛАФРАНКА: Между тем раздел 42 остаётся в силе и будет действовать до тех пор, пока Верховный суд в полном составе не примет иного решения. Белый дом должен будет предоставить свой ответ завтра к 17:00 по восточному времени. Нора?

Омар Виллафранка, большое спасибо.

Дата публикации 20 декабря 2022 года.