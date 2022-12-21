 

CBS – в США сохранили миграционную политику Трампа, чтобы избежать гуманитарный кризис

21.12.2022, 0:10, Разное
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Председатель Верховного суда США Джон Робертс отсрочил отмену раздела 42, который позволяет немедленно высылать из страны мигрантов под предлогом угрозы общественному здоровью. Принятую при прошлой администрации инициативу, которая истекала в эту среду, оставили в силе на фоне опасений, что после её отмены число переселенцев, ежедневно пересекающих американо-мексиканскую границу, может удвоиться или даже утроиться, передаёт CBS News.

Важные новости о надвигающемся гуманитарном кризисе на южной границе. Верховный суд временно заблокировал отмену иммиграционной политики эпохи пандемии, известной как раздел 42.

Но чиновники по-прежнему обеспокоены волной мигрантов, направляющихся прямо сюда, в США. Пограничный город Эль-Пасо только что объявил чрезвычайное положение. С репортажем оттуда корреспондент CBS News Омар Виллафранка.

Вот так выглядит чрезвычайное положение в Эль-Пасо.

ОМАР ВИЛЛАФРАНКА, корреспондент CBS News: Раньше вы видели что-то подобное?

ДЖОН МАРТИН, заместитель руководителя благотворительной организации Opportunity Center of El Paso: Нет.

По оценке Джона Мартина, 80 процентов людей в этом приюте для бездомных — мигранты. Центр вмещает 120 человек, но когда прошлой ночью температура опустилась ниже нуля, в его комнаты и коридоры пришлось втиснуться более 230.

ДЖОН МАРТИН: У нас просто-напросто заканчивается еда. В некоторых случаях сообщество приходит нам на помощь, но нам нужны более последовательные действия.

Венесуэльские мигранты — Милиани и её двухлетний сын Мила, — спали на полу последние три
ночи.

ОМАР ВИЛЛАФРАНКА: Она хочет работать в США и помогать своему двухлетнему сыну.

И подобная картина наблюдается не только в приютах. Конгрессмен от Техаса Тони Гонсалес снял это видео в пункте фильтрации пограничной службы.

ТОНИ ГОНСАЛЕС, конгрессмен: Такова реальность. Таковы факты. И мы ещё не дошли до самого худшего.

Сегодня председатель Верховного суда Робертс временно приостановил прекращение действия раздела 42 — политики эпохи Трампа, которая позволяет немедленно высылать мигрантов на основании проблем, связанных с общественным здоровьем. Инициатива должна была истечь в среду, и есть опасения, что (после её отмены. — ИноТВ) число мигрантов, пытающихся пересечь границу, может удвоиться или даже утроиться.

План администрации Байдена по борьбе с этим наплывом предполагает выделение дополнительных ресурсов для более быстрой обработки мигрантов. Она хочет увеличить число автобусов, чтобы доставить мигрантов в такие города, как Денвер и Нью-Йорк, и усложнить процедуру предоставления убежища.

РИКАРДО САМАНЬЕГО, окружной судья Эль-Пасо: Мы не можем контролировать, кто приезжает и их количество. Но всё что нам остаётся — это приложить максимум усилий.

ОМАР ВИЛЛАФРАНКА: Между тем раздел 42 остаётся в силе и будет действовать до тех пор, пока Верховный суд в полном составе не примет иного решения. Белый дом должен будет предоставить свой ответ завтра к 17:00 по восточному времени. Нора?

Омар Виллафранка, большое спасибо.

Дата публикации 20 декабря 2022 года.

 


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