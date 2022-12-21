Мнение: Сакральная вобла?

Жительница Тюмени Алиса Климентова, написавшая на асфальте «нет в***е», не избежала наказания. Центральный районный суд Тюмени признал девушку виновной в дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) и оштрафовал на 30 тыс. рублей. Именно за «нет в***е».

Но статья 20.3.3 КоАП РФ гласит, что наказуемы «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, а равно направленные на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях».

А где в «нет в***е» публичность? Где дискредитация армии? Или уже и против воблы нельзя выступать? Это типа сакральная рыба? Охраняемая государством?

Не менее нелепо выглядит судебное решение, которым Юрий Шевчук признан виновным в «дискредитации Вооруженных сил». Это при том, что на концерте в Уфе про армию Шевчук не произнес ни слова.

Так и живем…

Иллюстрация: «Вобла», 1967, холст, масло. Автор – заслуженный художник России Константин Титов. Отсюда.

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