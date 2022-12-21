 

Мнение: Сакральная вобла?

21.12.2022, 0:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жительница Тюмени Алиса Климентова, написавшая на асфальте «нет в***е», не избежала наказания. Центральный районный суд Тюмени признал девушку виновной в дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) и оштрафовал на 30 тыс. рублей. Именно за «нет в***е».

Но статья 20.3.3 КоАП РФ гласит, что наказуемы «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, а равно направленные на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях».

А где в «нет в***е» публичность? Где дискредитация армии? Или уже и против воблы нельзя выступать? Это типа сакральная рыба? Охраняемая государством?

Не менее нелепо выглядит судебное решение, которым Юрий Шевчук признан виновным в «дискредитации Вооруженных сил». Это при том, что на концерте в Уфе про армию Шевчук не произнес ни слова.

Так и живем…

Иллюстрация: «Вобла», 1967, холст, масло. Автор – заслуженный художник России  Константин Титов. Отсюда.

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07.22 / Ожидается, что Турция выполнит зерновой план ООН в течение ближайших нескольких дней

25.03.22 / Весенний поцелуй: романтичные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на прогулке в Лос-Анджелесе

20.10.22 / Белый дом будет любой ценой стараться помешать встрече Байдена и Путина на G20

24.09.22 / Знаменитое чтение: 5 романов, озвученных звездами

27.02.22 / Мнение: Есть ли жизнь без SWIFT?

20.05.21 / Маска из клея и перец чили для объема губ: советы бьюти-блогеров, которые небезопасны для здоровья кожи

08.02.22 / Володин призвал ужесточить наказание для педофилов

17.02.22 / МГД поддержала инициативу Собянина об отмене платы за посещение ООПТ

30.03.22 / Дети Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика впервые за долгое время вышли в свет

16.08.21 / Участникам крестин сына принца Швеции Карла Филиппа и принцессы Софии стало плохо: что произошло

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика