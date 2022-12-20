 

Анфиса Рукодельница: почему 21 декабря важнее Нового года

20.12.2022, 23:55, Разное
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Начнем, пожалуй, с современных суеверий: те, кто привык верить звездам, 21 декабря отмечают День солнцестояния, который считают важнее даже Нового года! Астрологи объясняют: именно этот период считается переходом к новому году, а в ночь на 21 и 22 декабря загадываются самые важные желания, которые обязательно сбудутся.

А теперь переходим к религии: в этот день православные по всему миру чтят память Анфисы Римской, которую в народе прозвали Рукодельницей.

История

Святая родилась в Риме в пятом веке. К вере ее приблизил Амвросий Медиоланский, он же ее и крестил. Однако преданность Богу сыграла с ней злую шутку: Анфисе предложили принять арианское крещение, которое считалось одним из течений христианства в IV–VI веках. Святая отвергла предложение, заверив, что так она подвергнет сомнению единство Бога-отца и Иисуса Христа. За это ее подожгли при всем честном народе!

Традиции

Наши предки этот день посвящали рукоделию, причем делать это нужно было в одиночестве, чтобы избежать порчи и сглаза. Молодые девушки, как правило, обматывали запястье шелковой нитью, чтобы избежать укола иглой, а также зевоты и икоты.

21 декабря было принято уделять особое внимание вышиваемым узорам: ромбы изображали для плодородия, кресты – для защиты от невзгод, солнце, деревья и птиц – для счастья в доме.

Народные приметы

Народ пристально следил за природными явлениями, которые предсказывали погоду в будущем. Так, снегопад в православный праздник сулит обильные осадки грядущим летом. Морозная, но спокойная погода означает, что зиму стоит ждать мягкую и снежную. Если в этот день слышно пение синиц, значит ночью ударят морозы.

Что нельзя делать 21 декабря

  • Запрещено вступать в новый день, не завершив все дела.
  • До 21 декабря должны быть отданы все деньги, которые заняли.
  • Нельзя скупиться и отказывать в помощи.

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