В Башкирии гость зарубил хозяина за то, что тот пил без него

В Калтасинском районе Башкирии произошла трагедия на почве употребления алкоголя. Гостя, зарубившего хозяина, суд признал виновным и приговорил к 8 годам колонии.

В дом к одному из местных жителей, который работал вахтовым методом, вечером наведался его товарищ. Между друзьями произошла ссора. Один из мужчин стал возмущаться, что товарищ пил без него. Завязалась драка, в ходе которой гость, использовав металлическую арматуру, стал наносить ей удары по голове хозяина. Затем он нашёл топор и зарубил жертву. Всё это происходило в доме, где спал третий мужчина, уснувший после распития алкогольных напитков. Он не услышал шума драки и продолжал спать.

После того, как убийство было совершено, по телефону, который принадлежал спящему в доме мужчине, в полицию поступил звонок. Убийца заявил о преступлении, которое совершил, воспользовавшись этим гаджетом. Позже состоялся суд, который признал вину мужчины и назначил ему наказание в виде 8 лет в колонии.