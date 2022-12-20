 

В Варшаве открыли памятник Феликсу Дзержинскому

20.12.2022, 17:33, Разное
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В день 105-летия основания Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) в Варшаве был открыт памятник основателю первой советской спецслужбы Феликса Дзержинскому.

В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, лидер партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский и внучатый племянник «Железного Феликса» Миколай Дзержинский-младший.

– Хотя Феликс Эдмундович известен как лидер большевиков, сам он всегда считал себя поляком. Он жил в Варшаве и даже сидел в царской тюрьме вместе с другими борцами за независимую Польшу. Это великий сын польского народа, – заявил Качиньский, открывая памятник.

Монумент находится в центре Варшавы на площади Юзефа Пилсудского. Инициатором установки памятника стало Общество ревнителей польской истории, средства на изготовление скульптуры были выделены Фондом ветеранов специальных служб Польши.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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