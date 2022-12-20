Концерт Стаса Пьехи в Арзамасе был испорчен выходкой двух нетрезвых дам

В Арзамасе состоялся концерт российского певца Стаса Пьехи, на котором две зрительницы закрывали обзор всем остальным. Одна из нетрезвых дам была едва прикрыта шарфом, под которым было нижнее бельё.

В паблике «Подслушано. Арзамас» 20 декабря появилось видео с концерта Стаса Пьехи. На нём не видно, как выступает артист, потому что две зрительницы решили, что они могут себе позволить встать во время выступления и, размахивая руками и напевая, загораживать другим людям обзор. При этом одна из двух нетрезвых поклонниц певца была одета неподобающим образом. Она замотала тело шарфом, который не держался и постоянно падал, открывая спину. Под ним было только нижнее бельё. Инцидент и сообщения о нём вызвали негативную реакцию у пользователей.

Девушек, у которых нет понятия о культуре поведения в общественном месте, осудили и пристыдили. Им напомнили, что зрители платят деньги за то, чтобы увидеть исполнителя, а не то, как они пританцовывают, «перекрывая своими телесами обзор». Один из пользователей написал, что это концерт, а не стриптиз-клуб. Он надеется, что «дамы» прочитают его послание, и им станет стыдно. Можно только догадываться, увидели эти посетительницы осуждающий пост или нет, испытают они чувство стыда, или оно у них отсутствует.