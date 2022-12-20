«Ситилинк» назвал самые востребованные в 2022 году у россиян смартфоны

Пресс-служба компании «Ситилинк» назвала смартфоны, которые в 2022 году у российских пользователей были наиболее востребованными. Россияне среди всех предложенных телефонов больше приобрели устройств по цене от 5 до 10 тысяч рублей.

Пресс-служба компании «Ситилинк» назвала смартфоны, которые в 2022 году у российских пользователей были наиболее востребованными. Россияне среди всех предложенных телефонов больше приобрели устройств по цене от 5 до 10 тысяч рублей.





Возглавил список наиболее покупаемых в РФ в нынешнем году смартфонов Realme С11, Xiaomi Redmi 9A и Samsung Galaxy A03 Core. За устройства со встроенной памятью на 32 гигабайта россияне не жалели выложить 5-10 тысяч рублей. Следующая ценовая категория (10-15 тысяч рублей) имела своих лидеров. Ими стали Xiaomi Redmi 9С на 128 ГБ, а также Realme С21Y и Realme C25s (оба на 64 ГБ). Среди девайсов ценовой категории от 15 до 20 тысяч рублей покупатели предпочитали приобретать чаще других Realme 8 и Xiaomi Poco M3 Pro на 128 ГБ, а также Xiaomi Redmi Note 10s на 64 ГБ.

Как пояснила пресс-служба «Ситилинк», россияне при покупке новых аппаратов на первое место по важности при выборе устройства ставили бренд, на второе характеристики аппарата. Обладатели новых телефонов, приобретённых в 2022 году, признались, что предпочитают устройства с объёмом встроенной памяти на 128 гигабайт и оперативной на 8 гигабайт.