 

«Ситилинк» назвал самые востребованные в 2022 году у россиян смартфоны

20.12.2022, 16:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пресс-служба компании «Ситилинк» назвала смартфоны, которые в 2022 году у российских пользователей были наиболее востребованными. Россияне среди всех предложенных телефонов больше приобрели устройств по цене от 5 до 10 тысяч рублей.

Пресс-служба компании «Ситилинк» назвала смартфоны, которые в 2022 году у российских пользователей были наиболее востребованными. Россияне среди всех предложенных телефонов больше приобрели устройств по цене от 5 до 10 тысяч рублей.


Возглавил список наиболее покупаемых в РФ в нынешнем году смартфонов Realme С11, Xiaomi Redmi 9A и Samsung Galaxy A03 Core. За устройства со встроенной памятью на 32 гигабайта россияне не жалели выложить 5-10 тысяч рублей. Следующая ценовая категория (10-15 тысяч рублей) имела своих лидеров. Ими стали Xiaomi Redmi 9С на 128 ГБ, а также Realme С21Y и Realme C25s (оба на 64 ГБ). Среди девайсов ценовой категории от 15 до 20 тысяч рублей покупатели предпочитали приобретать чаще других Realme 8 и Xiaomi Poco M3 Pro на 128 ГБ, а также Xiaomi Redmi Note 10s на 64 ГБ.

Как пояснила пресс-служба «Ситилинк», россияне при покупке новых аппаратов на первое место по важности при выборе устройства ставили бренд, на второе характеристики аппарата. Обладатели новых телефонов, приобретённых в 2022 году, признались, что предпочитают устройства с объёмом встроенной памяти на 128 гигабайт и оперативной на 8 гигабайт.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10.22 / Скандалы: Скандальный технократ

30.09.22 / Москвич рассказал об отзыве повестки сразу после проверки данных в военкомате

27.11.20 / Кто такие саванты?

20.10.22 / Володин поручил депутатам взять шефство над военными городками

20.11.20 / В.О.Л.К.: Муся Тотибадзе представила новый клип с участием Александра Гудкова

18.03.22 / Мнение: Родовая травма

15.01.21 / Ким Чен Ын завел канал в Telegram

21.10.22 / Война в Украине обнажил разногласия между Францией и Германией

19.03.21 / Старший сын Майкла Джексона дал редкое интервью об отце: “Люди любили его”

05.04.21 / Оправданным в российских судах будут назначать условное наказание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика