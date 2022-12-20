300 дней «специальной военной операции». Доколе?

300 дней продолжаются небывалые после 1945 года полномасштабные военные действия в Европе. Российские планы по молниеносному захвату Киева и завоеванию всей Украины, ликвидации ее государственности или насаждению марионеточного правительства потерпели крах. Значительная часть ранее захваченных территорий уже освобождены и ВСУ не намерены останавливаться. Однако в обозримом будущем не приходится говорить об окончании войны. Она может растянуться на годы и даже десятилетия.

Владимир Зеленский, Президент Украины

«Я считаю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время. Украинские военные, которые защищают всех нас на своих полях сражений, — это № 1. Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами. Если он [президент РФ Владимир Путин] сейчас отступит к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии»

Владимир Путин, Президент России

«Что касается длительного процесса результатов СВО, то, конечно, это длительный процесс может быть. [Но появление новых территорий] это значимый результат для России. Это серьезный вопрос. Чего уж там греха таить: и Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации, а это серьезные вещи. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю. Но самое главное — это люди, которые проживают на всех этих территориях. Результаты референдума показали, что люди хотят быть в России и считают себя частью этого мира, частью этого пространства, нашей общей культуры, традиций, языка. И вот это самый главный результат, и они теперь с нами. А это миллионы людей. Это самое главное»

Джо Байден, Президент США

«Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока Путин не выведет войска с территории Украины»

Риши Сунак, Премьер-министр Великобритании

«Примечательно, что Путин не захотел присоединиться к нам здесь [на саммите G20]. Может быть, если бы он это сделал, мы могли бы во всем разобраться… В корне поменять ситуацию может только уход России с Украины»

Эмманюэль Макрон, Президент Франции

«Никто не может быть уверенным, что военные действия закончатся в течение нескольких недель. Мы надеемся, что к концу года будут хорошие результаты. Но единственное, в чем мы уверены — мы не хотим, чтобы Россия победила. Цель Путина ясна: он хочет, чтобы Украина сдалась, но это не предмет для переговоров. И мы должны продолжать вводить санкции [против России], продолжать поддерживать Украину, чтобы она смогла одержать полную победу, либо появились такие условия для переговоров, на которые украинцы будут согласны»

Олаф Шольц, Канцлер Германии

«В координации с нашими партнерами Германия готова достичь договоренностей по поддержанию безопасности Украины в рамках возможного послевоенного мирного урегулирования. Однако мы не приемлем незаконную аннексию украинской территории, плохо замаскированную бутафорскими референдумами. Чтобы закончить [конфликт], Россия должна вывести свои войска»

Александр Вучич, Президент Сербии

«Практически не существует способа, чтобы этот конфликт закончился, когда вы видите, что одни хотят поражения другой стороны, а другая сторона хочет поражения первой. Когда слово «компромисс» — запрещенное, и вы это прекрасно понимаете. Потому что из-за социальных сетей и прочего слова «компромисс» больше не существует — оно стало некрасивым словом»

Александр Лукашенко, Президент Белоруссии

«Если вы, США и Великобритания, заинтересованы в том, чтобы [конфликт] на Украине прекратился, это можно сделать в течение недели. Даже раньше. Но вы в этом не заинтересованы»

Виктор Орбан, Премьер-министр Венгрии

«Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между Вашингтоном и Москвой. Тот, кто думает, что этот конфликт будет завершен путем российско-украинских переговоров, живет не в этом мире. Реальность выглядит иначе… Поэтому американцам придется договариваться с русскими. И тогда конфликт закончится»

Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО

«Условия пока не созданы, потому что Россия не продемонстрировала сигналов к тому, что готова к переговорам при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины. Но ни я, ни Брюссель не должны это решать. Украинцы должны решать, когда придет время для переговоров…Чем больше мы хотим мирного решения, тем более настоятельной является необходимость оказания военной поддержки Украине»

Жозеф Боррель, Глава дипломатии ЕС

«Реальный ответ на трудности на мировых энергетических и продовольственных рынках — это прекращение [военных действий]. Этого нельзя добиться, приняв российский диктат, этого можно добиться только уходом России с территории Украины. Уважение территориальной целостности государств и неприменение силы не являются западными или европейскими принципами. Они лежат в основе всего международного права»