Сделайте шаг назад и спланируйте следующий: как исправить ошибку, о которой узнало руководство

Ошибки в работе всегда расстраивают, выбивают из колеи. Ситуация обостряется, если о ваших проколах узнает руководство. Будь то что-то незначительное или серьезная ошибка с вашей стороны, как только слухи доходят до босса, все переворачивается «с ног на голову». Хотя не существует волшебной палочки, чтобы решить проблему, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы спасти положение.

Проясните ситуацию

Начните с выяснения того, что произошло на самом деле. Затем определите для себя, действительно ли из-за этого вы можете потерять работу. Задайте себе следующие вопросы:

Почему ваш начальник сказал вам об этом? Что стоит за его словами? Какое реальное сообщение он пытается донести до вас сейчас?

В идеале вам нужно иметь «холодную голову», чтобы более глубоко изучить и понять сообщение вашего босса в вашем первоначальном разговоре. Однако, если этого не произойдет, вы всегда можете вернуться и спросить его прямо.

В любом случае, важно определить, почему ваш босс сказал то, что сказал. Было ли это, чтобы заставить вас чувствовать себя плохо? Было ли это потому, что ваш босс взял на себя вину и хочет, чтобы вы были благодарны? Было ли это предупреждением никогда не делать этого снова? А может, начальник считает, что вам нужно принять меры и исправить положение? Тогда беритесь за дело.

Сделайте шаг назад и задумайтесь

После того, как у вас есть все факты, пришло время сделать шаг назад и подумать. Есть две части информации, которые вы хотите прояснить: Что произошло и как это исправить. Итак, что важно для вашего начальника? Даже если вы не считаете свою ошибку значительной или существенной, она может иметь значение для руководства.

Очень важно выяснить, что для них важно, потому что именно так можно понять, как предотвратить повторение своей ошибки. Мы все ошибаемся, это неизбежно. Но босс должен убедиться, что вы учитесь на своих проколах и стараетесь не повторять их в будущем. Только когда вы будете извлекать уроки из неверных шагов, вы станете по-настоящему хорошим специалистом.

Спланируйте свой следующий шаг

Теперь, когда у вас есть вся информация, пришло время выяснить, что с этим делать. Иногда вы ничего не можете изменить, и вам просто нужно списать это на свое отсутствие опыта и двигаться вперед. Но если вы можете исправить ситуацию, сделайте это в меру своих возможностей. Определите, с кем вам нужно связаться, разработайте стратегию исправления ситуации с каждым из вовлеченных лиц.

То, как вы ведете себя после ошибки, показывает ваш характер. Используйте это, как возможность показать свою способность действовать в стрессовой ситуации. Главное сохранять спокойствие и самообладание. И что бы ни случилось, вы можете превратить любую ошибку в победу, просто используя ее, как возможность учиться и расти.

После того, как вы предприняли эти три шага, вы можете рассказать своему начальнику, что вы сделали, чтобы исправить ситуацию, чему вы научились из этого и как вы не допустите, чтобы это повторилось. Важно признавать свои ошибки, и этот разговор покажет вашему боссу, что вы мыслите стратегически и способны учиться, расти, меняться и совершенствоваться.