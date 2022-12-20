Микси станет одной из самых топовых стрижек 2023 года: актуальные версии и секреты выбора своего варианта
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Трендовая стрижка микси, которая также известна как пикси маллет – дерзкая и объемная, с более короткими прядями по бокам и более длинными на затылке. Эта стрижка завоевала любовь модниц во всем мире, и обещает стать самой популярной стрижкой 2023 года. Микси подходит для женщин с разными формами лица, ее могут выбирать представительницы прекрасного пола с волосами разной толщины. Такая модная стрижка подчеркнет вашу индивидуальность и сделает образ очень женственным.
В этой статье мы собрали лучшие идеи модной прически микси на 2023 год. Выбирайте вариант, который понравится вам больше всего, и вы будете неотразимы в любой ситуации.
Винтажная фиолетовая пикси маллет на тонких волосах
Если вы любите смелые прически, попробуйте сделать пикси маллет на тонких волосах со стильным окрашиванием в фиолетовых тонах. Парикмахеры рекомендуют наносить фиолетовый цвет на корни и добавлять блики, чтобы создать самый стильный образ для нового сезона.
Черный микси для шикарного образа
Если вы хотите создать дерзкий, но в то же время шикарный образ, выберите микси черного цвета. Длинная структурированная челка, переходящая в бакенбарды, скользящие по скулам, подчеркивает изысканный образ.
Прическа микси персикового цвета
Подчеркните свой индивидуальный стиль с помощью микси нежного персикового цвета. Удлиненные пряди на затылке выглядят очень женственно. Главное – научиться красиво укладывать волосы. Немного практики, и вы сможете делать укладку буквально за 3 минуты.
Волнистая прическа микси
Если ваши волосы стали слишком длинными для стрижки пикси, задумайтесь о том, чтобы сделать модную микси. Эта стрижка идеальна, если у вас волнистые волосы. Ваши естественные локоны смогут поддерживать красивую форму прически даже без укладки.
Мягкий мини маллет на тонких волосах
Если у вас тонкие волосы, попробуйте мягкую версию микси. Оставьте несколько длинных прядей вокруг ушей и сзади. Макушка должна быть самой короткой частью прически. Укладывая волосы, зачешите пряди вперед, это придаст объем вашей прическе.
Модная стрижка микси со структурированными слоями
Микси с текстурированными слоями — идеальная стрижка для густых волос. Это отличная прическа, так как вам не придется тратить много времени на укладку, чтобы выглядеть великолепно.
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Микси длиной до шеи с челкой-шторкой
Пикси маллет длиной до шеи с челкой-шторкой очень модная прическа в наши дни. Такая прическа идеально подходит для волос средней густоты и для тонких волос.
Длинная пикси маллет для тонких волос
Если вы ищете стильную новую прическу, подумайте о том, чтобы сделать длинную пикси маллет, которая идеально подходит для девушек с тонкими волосами. Учитывайте форму лица при выборе длины боков и челки.
Стрижка микси на густые волосы
Если у вас густые волосы, и вы хотите быть в тренде, то микси также идеально подойдет для вас. Многослойная стрижка с прядями разной длины подчеркнет красоту ваших волос.
Современный многослойный пикси-шег
Один из лучших образов для лица квадратной формы — современная многослойная стрижка «пикси шегги».
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