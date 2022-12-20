В вопросах о политике Twitter будут участвовать только обладатели платной подписки

Гендиректор Twitter Илон Маск заявил, что в дальнейшем в опросах о политике компании смогут принять участие только обладатели платной подписки, пишет The Guardian. Поводом к такому решению послужило голосование, в котором большинство высказалось за уход миллиардера с поста главы Twitter.



AP

Илон Маск заявил, что только обладатели платной подписки Twitter Blue смогут в дальнейшем голосовать в опросах о политике компании, пишет The Guardian. Это объявление стало первой публикацией миллиардера после того, как более 10 миллионов участников опроса высказались за его уход с поста генерального директора платформы.

В воскресенье Маск спросил пользователей Twitter, следует ли ему уйти с поста главы компании, и обещал подчиниться решению большинства. В понедельник опрос завершился: 57,7% проголосовавших поддержали его отставку. Активный пользователь соцсети, Маск на этот раз хранил молчание в течение нескольких часов после опроса. Наконец, он ответил словом «интересно» на множество предположений, что на результаты голосования могли повлиять фейковые аккаунты. В ответ на предложение другого пользователя о том, что только обладатели подписки должны голосовать в опросах о политике компании, Маск написал: «Хорошая идея. Twitter внесёт изменения».

Как указывает британская газета, никто не может уволить Илона Маска, потому что он владеет контрольным пакетом акций частной компании, однако ряд сбивающих с толку решений за последние несколько дней привели к тому, что даже некоторые ближайшие спонсоры разорвали с ним связи. Так, на прошлой неделе после решения отправить в бан аккаунт, отслеживающий нахождение его частного самолёта, Маск временно закрыл аккаунты журналистов, которые написали об этом бане. Такой шаг привёл к тому, что несколько активных пользователей Twitter перешли на другие платформы. В ответ предприниматель в воскресенье запретил ставить ссылки на другие соцсети, однако к концу дня отказался от такого шага после опроса в аккаунте Twitter Safety. «В будущем проведём голосование по ключевым изменениям в политике. Приношу свои извинения. Больше такого не повторится», — заявил Маск.

В статье отмечается, что миллиардер и раньше использовал опросы в Twitter для утверждения решений. После одного из них в 2021 году он продал десятую часть своих активов в Tesla, а в прошлом месяце восстановил аккаунт Дональда Трампа. «Vox Populi, Vox Dei» («Глас народа – глас Божий»), — твитнул Маск после этого опроса.

При этом во многих случаях создавалось впечатление, что предприниматель заранее принял решение о результатах опроса ещё до его публикации. Например, задолго до голосования он уже объявил о продаже активов Tesla, а план по возвращению Трампа обсуждался со времени его покупки Twitter. Намёки об уходе с поста гендиректора также появились давно, пишет The Guardian: 16 ноября Маск заявил судье в Делавэре, что собирается сократить своё время в компании и «со временем найти кого-нибудь другого для управления Twitter».