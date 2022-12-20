 

Не сумевшая спасти Юдашкина жена склонилась над потемневшим мертвым телом: Пролежало три часа

20.12.2022, 12:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Прославленный российский дизайнер женился на своей возлюбленной больше 30 лет назад! Прекрасная Марина всегда трепетно относилась к своему супругу: заботилась, оберегала, однако не сумела спасти его от коварной онкологии – болезни, к сожалению, плевать на людские планы. Теперь жена Валентина Юдашкина поддерживает его в столь непростое время.

Наверное, именно благодаря ей знаменитый кутюрье героически переносит все испытания. Светская львица, очевидно, заботится и о питании своего сраженного раком возлюбленного, подавая ему домашнюю еду. Недавно, к примеру, Марина готовила телячью шею, а рецептом решила поделиться с поклонниками.

Весь процесс создания деликатеса супруга Валентина Юдашкина показала пошагово: сначала обжарила куски уже мертвого тела теленка, потом на ту же сковороду бросила овощи, выложила мясо и гарнир в форму, залила бульоном, а потом отправила блюдо в духовку, где оно пролежало в духовке и томилось три часа.

Когда мясо приготовилось, Марина блендером перемолола овощи, превратив их в пюре. Ну а в финале, возлюбленная дизайнера сняла тарелку, где лежат потемневшие от тепловой обработки куски телячьей шеи. Склонившись над ними, она вылила соус.

“Приятного аппетита!” – обратилась к поклонниками супруга Валентина Юдашкина.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02.22 / Компания “Конкорд” готова вернуться к закону “О праве на забвение” после череды выигранных судов

26.06.22 / Модель LADA Granta Classic’22 может получить версию с кондиционером в августе 2022 года

04.04.22 / Босоножки на платформе, большие сумки, оверсайз: весенние тренды для сезонного обновления гардероба

22.09.22 / “Возвращаюсь”: бывшая любовница Преснякова сделала трудный выбор

30.04.21 / Госплан России снизил цены на основные продукты питания

17.03.22 / Мужское государство: российская онлайн-группа ненависти поддерживает войну против Украины

23.06.21 / Избегают сильных переживаний: 4 знака зодиака, которые стараются не влюбляться

14.02.22 / Встретить своего человека – Личное мнение

26.09.22 / «Нам он всё равно почти бесплатно достаётся»: Лукашенко предложил Европе дешёвый газ

12.04.22 / Последствия санкций ощущаются уже во всех сферах немецкой экономики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика