“За тебя домысливают другие”: Светлана Бондарчук о состоянии после развода с супругом

Федор Бондарчук развелся с супругой Светланой несколько лет назад. Знаменитостей считали одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. И новость о расставании супругов стала для поклонников неприятной неожиданностью. Светлана до сих пор с горечью вспоминает об этом событии.

Не принадлежала себе

После развода знаменитой пары прошло немало времени. Федор обрел семейное счастье в отношениях с актрисой Паулиной Андреевой. Светлана состоит в браке с дизайнером Сергеем Харченко. Телеведущая старше своего избранника. Тем не менее, их отношения складываются вполне удачно. Недавно Светлана рассказала о периоде после развода с Федором Бондарчуком.

По словам знаменитости, она около года боялась выходить на улицу. Звезду преследовали журналисты. Светлана и Федор не рассказывали о причине развода. Поэтому в желтой прессе то и дело появлялись неправдоподобные статьи на эту тему. Телеведущая боялась, что их прочитает мама или бывший муж. Светлана чувствовала, что не принадлежит себе. Она старалась как можно меньше общаться с журналистами на эту тему. Но то, что звезда не рассказывала о себе, за нее домысливали другие. Светлана около года скрывала лицо под капюшоном, чтобы ее не узнавали.

Универсального рецепта нет

Светлана и Федор всегда старались скрывать свои отношения от посторонних глаз.

Поэтому о причинах развода знаменитостей публика может только догадываться. Телеведущая считает, что универсального рецепта, помогающего построить счастливую семейную жизнь, не существует. У каждого свой опыт. Светлана убеждена, что “химия” и яркие эмоции сами по себе не являются гарантией крепкого брака. Хотя этот аспект тоже важен в семейной жизни. Но, по словам звезды, у супругов должны быть общие увлечения, которые объединяют пару. Например, путешествия, совместная работа, воспитание детей, кулинария или что-нибудь другое. По мнению Светланы, над отношениями надо постоянно работать. Если супруги не делают этого, любовь вскоре исчезает.