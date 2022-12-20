 

Идеи образов с вязаным платьем-миди и пальто

20.12.2022, 12:12, Разное
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Капсульный гардероб каждой зимы включает в себя хорошие джинсы, которые вам идут, несколько однотонных свитеров с высоким воротом, элегантную блузку… и две очень важные вещи: вязаное платье миди и классическое пальто.

Хотим поделиться идеями модных образов с платьем-миди и пальто на все случаи жизни, начиная от рабочих встреч и заканчивая романтическим свиданием.

Идеальное сочетание

Именно вязаное платье миди и пальто – две самые универсальные вещи женского гардероба, но только в том случае, если они отвечают одному требованию: хорошо сочетаться друг с другом.

Если бы нам пришлось выбирать самую элегантную модель пальто, то это без сомнения было бы черное длинное пальто мужского кроя. Такая верхняя одежда идеально сочетается с вязаным платьем-миди черного цвета.

Хотите универсальное пальто? Выбирайте классический дизайн со съемным меховым воротником, потому что вы можете адаптировать его к более или менее формальным образам, а также к разным температурам.

Самое элегантное сочетание – платье и пальто одинакового цвета. Поэтому, если у вас уже есть верхняя одежда, которая вам нравится, советуем поискать платье из той же цветовой гаммы.

Не бойтесь экспериментировать. Меховые пальто особенно популярны в этом сезоне, и что самое приятное – они идеально смотрятся с вязаными платьями – миди.


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